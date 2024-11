Rodri critica postura do Real Madrid na Bola de Ouro (Rodri capitaneou a Espanha na conquista da Euro 2024)

Vencedor da Bola de Ouro, Rodri comentou sobre a ausência de Vinícius Júnior e todo o elenco do Real Madrid na noite da premiação liderada pela revista France Football.

Rodri declarou que sua atitude seria diferente e que gostaria que os integrantes do Real Madrid tivessem aparecido.

“O que você quer que eu diga? Que eu teria preferido que todos estivessem presentes? Claro. Faltaram o segundo (Vini Jr.), o terceiro (Jude Bellingham), o quarto (Dani Carvajal)… Queremos que todos os melhores jogadores do planeta estejam presentes numa noite como esta. A melhor equipe do ano não compareceu à cerimónia, embora o melhor treinador e o melhor goleador tenham sido coroados. Tenho de respeitar a decisão de todos. Não agiria da mesma forma, mas eles fazem o que querem”. Rodri, em entrevista à France Football

Após ficar sabendo que Vinicius Júnior não seria o vencedor da Bola de Ouro, a delegação do Real Madrid optou por não marcar presença no evento realizado na França.

Rodri superou Vini Jr. para vencer o prêmio por 41 pontos. Ele somou 1.170 de pontuação com os votos, enquanto o brasileiro registrou 1.129

Como é a votação

A escolha do vencedor da Bola de Ouro é feita por jornalistas de 100 países com as melhores colocações no ranking da Fifa.

Uma pré-lista dos indicados é preparada por membros da redação do L’Équipe (do mesmo grupo da revista France Football) e por embaixadores da Uefa. Luís Figo é o embaixador do prêmio masculino, e Nadine Kessler representa o feminino.

Os votantes selecionam 10 jogadores, e cada posição na lista atribui uma pontuação específica: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1. A soma desses pontos define o vencedor.

