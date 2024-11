No jogo do primeiro turno entre Flamengo e Cruzeiro, no Maracanã, melhor para o time carioca, que venceu por 2 a 1

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam hoje, no Independência, com objetivos semelhantes no Brasileirão. Nenhum deles almeja o título que, muito provavelmente, vai ficar com o Botafogo, mas ambos querem fazer os três pontos para melhorar a posição na tabela. Outro ponto em comum é que se o Fla ganhar a Copa do Brasil estará na Libertadores do ano que vem, e se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana também estará na principal competição. O detalhe é que o rubro-negro deverá entrar com um time reserva, pois preservará seus titulares para o confronto de domingo. Mas, o time reserva do Flamengo é melhor que as outras 15 equipes do nosso futebol. Já o time azul deve ter sua principal equipe, pois além dos três pontos, vai treiná-la para a decisão com o Lanús, dia 23, em Assunção. O jogo de hoje será no Independência, pois o Mineirão está cedido para um show.

Cruzeiro e Flamengo têm, juntos, muitos títulos importantes, cada um deles representando seu estado com brilhantismo. O Cruzeiro tem seis Copas do Brasil, três Brasileiros (1966 era Taça Brasil e foi ganho na caneta, com o que não concordo, pois o Brasileirão foi instituído em 1971), duas Libertadores e duas Supercopas, só para citar os títulos mais importantes. O Flamengo tem oito Brasileiros, três Libertadores, um Mundial de Clubes e quatro Copas do Brasil. As duas Supercopas ganhas pelo Flamengo são inexpressivas, pois jogaram o campeão da Copa do Brasil contra o campeão brasileiro. Já as Supercopas do Cruzeiro foram ganhas contra campeões da Libertadores, quando tínhamos os melhores times da história. Vejam quantos títulos fantásticos têm as duas equipes. A sala de troféus é recheada e parece que vem mais por aí. Curiosamente, quando decide a taça com o Flamengo, o Cruzeiro costuma vencer. Podemos dizer que, nesse quesito, o rubro-negro é freguês. Mas são equipes acostumadas a ganhar taças e decidir títulos, e é sabido que nenhuma camisa adversária pesa.

Reconheço que o Racing foi o melhor time da Sul-Americana, mas em se tratando de decisão contra o Cruzeiro, o time argentino sabe que será uma pedreira. A camisa, a tradição e a experiência do time mineiro o credencia a brigar pela taça de igual para igual, mesmo tendo, neste momento, um time sem a força de outrora. Está em formação e chegou até além do esperado. Quem no começo do ano diria que o Cruzeiro brigaria entre os ponteiros do Brasileiro e pelo troféu da Sula? Nem o mais otimista dos torcedores.

O Flamengo, clube bilionário, que fatura R$ 1,6 bilhão por ano, que se deu ao luxo de pagar R$ 88 milhões por De La Cruz, à vista, e R$ 140 milhões, também à vista, pelo terreno para a construção do seu estádio, passou vexame com Sampaoli, em 2023, e com Tite, nesta temporada. Ficou apenas no “cheirinho”, como gostam de gozar os torcedores adversários, exceto nessa reta final, quando deram um pé na bunda do péssimo Tite e efetivaram Filipe Luís. O jovem treinador está indo bem, e já luta por sua primeira taça, no domingo, quando pode perder até por um gol de diferença. É a última chance de o rubro-negro tentar faturar alguma coisa e salvar a temporada, com a taça e com o belo prêmio em dinheiro que a Copa do Brasil dá ao campeão.

Já o Cabuloso, está muito além de tudo o que se imaginava, depois que o jogaram aos leões, mas Ronaldo Fenômeno, e agora Pedro Lourenço, o fizeram voltar ao seu patamar. Acostumado a disputar a Libertadores – já ganhou duas finais e perdeu duas –, teve que se contentar com a Sula, mas, como é um “papa taças”, já está na final. Que bom ver essas duas equipes, que representam seus estados para o Brasil e para o mundo, jogando pelo Brasileirão. Pena que ambos não têm mais chances de troféu na competição, mas estão vivos em duas finais distintas, porém com a importância de levar ambos, direto, para a maior competição sul-americana, a Libertadores de 2025. Tomara que ambos consigam seu objetivo.



Ódio e covardia

Não conheço Tiago Lifer e nem gosto do seu trabalho, mas respeito o ser humano e cidadão. Ao dizer que Vini Júnior não ganhou a Bola de Ouro “não pelo racismo e sim por outros motivos”, ele foi massacrado nas redes sociais e sofreu até ameaças. Que mundo é esse? Que gente odiosa é essa? Essa é a opinião dele. Podemos discordar, mas jamais agredir ou ameaçar. O mesmo aconteceu com Mauro Cézar Pereira, profissional dos mais renomados e bem preparados. Só porque ele torce pelo Flamengo, foi ameaçado por covardes nas redes sociais. Acho bom as autoridades tomarem a frente nisso, antes que uma tragédia aconteça.