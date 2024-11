Seleção Brasileira corta dois jogadores do Real Madrid, e Dorival define substitutos (Dorival Júnior em entrevista coletiva pela Seleção Brasileira)

O zagueiro Éder Militão e o atacante Rodrygo sofreram lesões pelo Real Madrid neste sábado (9/11) e foram cortados da Seleção Brasileira. Para as vagas da dupla, o técnico Dorival Júnior convocou Léo Ortiz, do Flamengo, e Gabriel Martinelli, do Arsenal.

Os brasileiros foram titulares do Real na vitória por 4 a 0 sobre o Osasuna, no Santiago Bernabéu, em Madrid, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. Durante o jogo, Militão sofreu uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito, enquanto Rodrygo teve uma lesão muscular na coxa direita.

Com isso, a dupla será desfalque do Brasil nos dois próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A Canarinho enfrentará a Venezuela na próxima quinta-feira (14/11), às 18h, no Estádio Monumental de Maturín. Depois, no dia 19, terça-feira, às 21h45, encara o Uruguai na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Os convocados

Essa é a primeira vez em que Léo Ortiz é chamado por Dorival Júnior. Em alta no Flamengo, o zagueiro disputou 36 jogos na temporada, com um gol e duas assistências.

Ele deverá ser reserva de Marquinhos no lado direito da zaga da Seleção. Gabriel Magalhães é o titular pelo lado esquerdo, e Murillo é o reserva.

Já Martinelli esteve na última convocação, mas perdeu espaço na lista atual com os retornos de Vinicius Junior e Estevão, que ficaram de fora da última por lesões. O jogador soma dois gols e duas assistências em 16 partidas na temporada.

O ponta-esquerda será opção para a vaga de Vini, titular absoluto na posição. Quem também pode atuar no setor é Savinho.

Convocados da Seleção para os jogos contra Venezuela e Uruguai

GOLEIROS

Bento – Al-Nassr

Ederson – Manchester City

Weverton – Palmeiras

LATERAIS

Danilo – Juventus

Vanderson- Monaco

Guilherme Arana – Atlético

Abner – Lyon

ZAGUEIROS

Léo Ortiz – Flamengo

Gabriel Magalhães – Arsenal

Marquinhos – Paris Saint-Germain

Murilo – Nottingham Forest

MEIO-CAMPISTAS

André – Wolverhampton

Andreas Pereira – Fulham

Bruno Guimarães – Newcastle

Gerson – Flamengo

Lucas Paquetá – West Ham

Raphinha – Barcelona

ATACANTES

Estevão – Palmeiras

Gabriel Martinelli – Arsenal

Luiz Henrique – Botafogo

Igor Jesus – Botafogo

Savinho – Manchester City

Vinicius Júnior – Real Madrid

A notícia Seleção Brasileira corta dois jogadores do Real Madrid, e Dorival define substitutos foi publicada primeiro no No Ataque por Samuel Resende