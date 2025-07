A Loewe, marca de bolsas, apresentou a coleção Landscape que destaca o domínio artesanal em couro da casa sob uma nova perspectiva: inspirada nas topografias naturais, a linha transforma formações geográficas em expressões táteis de design. Este é um desdobramento da coleção que teve sua estreia na pré-coleção Fall Winter 2024, incluindo a releitura da bolsa Puzzle — um dos ícones da marca — com sobreposições de couro colorido que valorizam sua construção geométrica. A série também inclui uma nova versão da Flamenco Clutch e acessórios pequenos como carteiras e porta-cartões, todos com camadas gradativas de cor e textura.

Collab de Patrícia Bonaldi e Eduardo Caires Divulgação

Collab

Patrícia Bonaldi e o designer Eduardo Caires fizeram uma collab e apresentaram a coleção criada a quatro mãos no Brasil, este mês. O lançamento foi na NYFW 25, a coleção ganha agora espaço físico em território nacional com o mesmo glamour artesanal que encantou o público internacional. A nova

coleção é marcada por peças autorais, feitas com acabamento manual e bordados em cristais, que revelam a essência artística e sofisticada da marca, e tem edição limitada.

Piccadilly celebra seus 70 anos de história Divulgação

Nostalgia fashion

A marca de calçados femininos Piccadilly celebra seus 70 anos de história com uma collab especial ao lado de outra marca que também atravessa gerações: Os Smurfs, criados em 1958 e amados por públicos de todas as idades. A coleção, lançada em edição limitada, traz uma releitura moderna e cheia de estilo do universo encantado dos personagens, unindo valores comuns da calçadista como otimismo, leveza, diversidade e o poder da conexão emocional. As cores emblemáticas dos personagens, como o azul vibrante e o off-white, ganham vida em modelos como sapatilhas, scarpins, tênis, tamancos Marshmallow e sapatos estilo boneca, que unem design contemporâneo, conforto absoluto e detalhes lúdicos.

