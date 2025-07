Em tempos de moda acelerada, Luiza Barcelos propõe um novo olhar: o da permanência. A marca lançou Essenciais, uma coleção cápsula atemporal que passa a integrar de forma permanente o portfólio — com peças pensadas para durar, tanto no tempo quanto no estilo. Ela nasce da essência da marca e da observação sensível do comportamento, das escolhas e da rotina da mulher que inspira a inspira. A coleção foi construída para acompanhar a cliente em três momentos fundamentais: trabalho, viagem e festa — contextos que atravessam a vida da mulher contemporânea.

Giovanna Baby, lançou cores para as unhas DIVULGAÇÃO

Cores para o inverno

Parte importante do autocuidado feminino são as unhas, ao longo do ano elas seguem tendências de cores, formatos e tamanhos e no inverno não poderia ser diferente. Mais do que um detalhe, as unhas são parte importante da expressão pessoal e complementam o estilo. Neste inverno, cinco cores se destacam como tendências certeiras, desde os clássicos tons escuros até os rosas sofisticados. A Giovanna Baby, lançou cores para as unhas durante o inverno: os tons de vermelho são sofisticados, femininos e combinam com qualquer tom de pele; o azul e o cinza são marcantes e trazem personalidade ao look; o rosa é romântico, feminino e discreto, ideal para quem prefere um visual mais delicado.





Coleção que combina tecnologia, elegância e versatilidade para o Dia dos Pais Divulgação

Dia dos Pais

A Dudalina, marca referência em camisaria na América Latina, traz uma coleção que combina tecnologia, elegância e versatilidade para o Dia dos Pais. O destaque está na união entre alfaiataria contemporânea e funcionalidade, com itens que facilitam a rotina do homem moderno e oferecem performance em todos os ambientes. Camisas Performance: produzidas com poliamida e elastano, são leves, de toque gelado e secagem rápida. Não amassam com facilidade, não precisam passar e são ótimas para viagens e para o dia a dia. Camisa Thermo Control: regula a temperatura corporal garantindo frescor e conforto mesmo em dias mais quentes. Camisa Always Fresh: com acabamento antimicrobiano, proteção UV+ e tecnologia contra respingos (óleo, café, vinho), é perfeita para quem busca praticidade com sofisticação. Camisas em algodão egípcio e pima: clássicos da marca, essas peças têm toque macio e caimento impecável, reforçando a qualidade premium.

