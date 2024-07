A Mizuno lança uma nova categoria de tênis para atender aos desejos dos corredores e revolucionar os treinos – são os Super Trainers. Trata-se do Mizuno Neo Vista, modelo que combina tecnologias específicas dos super shoes – velocidade, amortecimento e estabilidade – em um produto com atributos próprios para treinos de velocidade. A junção das diferentes tecnologias faz do Neo Vista um tênis único: amortecimento e retorno de energia com nova entressola Enerzy Nxt, transição mais suave com a geometria Smooth Speed Assist (SSA), além de toda estabilidade promovida pela placa Wave, composta por nylon e reforçada com fibra de vidro.

Pais

Para o Dia dos Pais, a Dudalina apostou, com muito humor e leveza, na paternidade real para evidenciar suas criações em camisaria e alfaiataria. A campanha “Amores de Longo Prazo” tem como estrela o ator Murilo Benício, que apresenta a linha de camisas, jaquetas e blazers masculinos da marca. Quem contracena com ela é a também atriz Giovanna Antonelli, com quem tem um filho.



Luxo náutico

A estilista mineira, que reside em São Paulo, Paula Correa, mergulhou no mundo do tricô e lançou coleção de roupas no trabalho handmade, que tem como complemento muita franja. Um dos destaques são as bolsas em corda náutica, em dois tamanhos: grande, com pontos menores, e pequena, com pontos maiores e aplicação de detalhes dourados. Um luxo da sua marca Pou.