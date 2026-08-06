Grupo Galpão prepara as malas para turnê em praças do Norte de MG

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

“Cabaré coragem”, um dos espetáculos mais recentes do Grupo Galpão, segue para as praças do Norte de Minas. A montagem, que estreou em 2023, reúne músicas interpretadas ao vivo, números de variedades e dança, fragmentos de textos de Bertolt Brecht e cenas de dramaturgia própria, convidando o público para uma experiência sonora e visual envolvente.

A turnê começa em 20 de agosto, em Montes Claros, às 19h30, no Auditório do Campus Unimontes. Depois, segue para Bocaiúva, em 22 de agosto, às 20h, na Praça Cônego Maurício Gaspar. No dia 25, será a vez de Francisco Sá, às 19h, na Praça Jacinta Silveira. Grão Mogol recebe o Galpão no dia 27, às 19h, na Praça Beira Rio. A turnê se encerra em Janaúba, em29 de agosto, às 20h, na Praça Maurício Augusto Azevedo. As apresentações são gratuitas e haverá bate-papo com o elenco em todas as sessões.

• FICHA TÉCNICA

O espetáculo tem direção de Júlio Maciel, ator do Galpão; direção musical, trilha e arranjos de Luiz Rocha; dramaturgia coletiva, com supervisão de Vinicius de Souza; cenários e figurinos de Márcio Medina; e iluminação a cargo de Rodrigo Marçal. O elenco reúne Antonio Edson, Carlandréia Ribeiro, Eduardo Moreira, Inês Peixoto, Regina Souza, Luiz Rocha, Lydia del Picchia e Simone Ordones.

• ASAS DE PAPEL

Inspirado na exposição “Asa de papel – Marcelo Xavier”, o CCBB Educativo Mediações em Movimento lança o livreto “O menino com asas de papel”. A publicação cria novo sentido entre o público e o artista por meio do convite para brincar com perguntas, imagens e narrativas inventadas. Com distribuição gratuita de 3 mil exemplares, “O menino com asas de papel” é parceria de um grupo de crianças de 5 anos da Emei Vila Estrela com a artista e educadora Júlia Azeredo e o CCBB.

Se Marcelo Xavier criou histórias para crianças, agora as crianças criam uma história sobre Marcelo. Em divertido jogo de espelhos, o artista vira personagem principal da narrativa inventada coletivamente, construída a partir das perguntas, curiosidades, hipóteses e imaginações.

• YOGA

O espaço Romã Yoga, de Catarina Leite, que funcionou na Casa Cordis, no Bairro Santo Antônio, passou para a Savassi. O primeiro curso temático neste novo local, de yoga para gestação e parto, ocorrerá em 22 de agosto, sábado, das 9h às 17h, e 23 de agosto, domingo, das 9h às 13h. As aulas estarão a cargo de Roberta Ramalho, do Yogabahia, estúdio de Salvador.

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• FESTA DOS PAIS

Dois nomes importantes da música brasileira, André Frateschi e Fernanda Abreu, foram as atrações da comemoração do Dia dos Pais no Minas Náutico, no último sábado (1º/8). A tradicional festa do Minas Tênis contou com o DJ Júlio Guedes e o vocalista Suricato.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.