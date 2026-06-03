Gero Fasano vem a BH lançar seu mais recente livro

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Presença sempre festejada no mundo, Gero Fasano é esperado na próxima terça-feira (9/6) em Belo Horizonte para lançar seu segundo livro, “55 pitacos de Gero Fasano” (editora DBA). O encontro para convidados está marcado para as 18h no Fasano, em Lourdes. Com prefácio de Diogo Mainardi (“Gero despreza listas, mas no Michelin das amizades ele é – incontestavelmente – o número um”) e ilustrações de Marcelo Cipis, o livro reúne 55 frases sobre gastronomia, restaurantes e hotéis, temas que o autor domina como poucos. Criado em 1902, o Grupo Fasano, controlado pela JHSF, possui 45 restaurantes e 18 hotéis. Cascais, em Portugal, é o destino mais recente, anunciado pelo Grupo Fasano em maio deste ano.

• ÁGUA NA BOCA

O livro traz 14 receitas preferidas de Gero. O autor, em suas próprias palavras, “corre atrás” delas quando está na Itália. Bollito misto, cotoletta alla milanese, carciofi alla giudia e capellini d’Angelo al tartufo bianco d’Alba fazem parte dessa lista. Foram executadas pelos chefs Luca Gozzani, Nicola Fedeli e Luigi Moressa. Entre os pitacos, Gero diz que “hotel boutique” é definição “que não diz nada, não explica nada, não soma nada e não serve para nada”. Também decreta: “É tão inútil e impossível eleger o melhor restaurante do mundo que chega a ser engraçado. Afinal, não somos esportistas”. Outros pitacos: “A Itália é formada por várias regiões unificadas recentemente; isso torna a variedade da cozinha italiana inigualável” e “Chef que grita, urra e humilha seus cozinheiros deveria procurar outra profissão ou um bom terapeuta.”

• ATELIÊ NO VIADUTO DAS ARTES



Dez artistas – Ambuá (BH), Benedito Ferreira (Itapuranga), Gu da Cei (Brasília), Sara Lambraño (Santo André), Régi José (Recife), Julia Brasil (Curitiba), Renan Soares (São Paulo), Tuca Mello (Rio de Janeiro), Milena Ferreira e Felipe Rezende (Salvador) – participam da 10ª edição do Bolsa Pampulha. Realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, é um dos programas de residência artística e estímulo à produção de arte contemporânea mais longevos e respeitados do Brasil.

A próxima etapa, depois de reunião no Museu de Arte da Pampulha, consiste na residência que será realizada no ateliê criado no Viaduto das Artes, no Barreiro. Durante seis meses, bolsistas participarão de encontros com o curador Douglas Freitas, a comissão de acompanhamento e artistas convidados visando à formação e produção de obras. A agenda culminará em exposição inédita, aberta ao público, e no lançamento de catálogo com registros dos processos da residência e da mostra.

• “CÉU, FEL E FÉ”



Cristiano Ayres marcou para 11 de junho o lançamento do videomanifesto “Céu, fel e fé”. Com direção, produção e roteiro assinados por ele, o curta propõe uma reflexão sobre a exploração financeira da religiosidade e os limites entre fé, poder e dinheiro. Às 20h, no Complexo 104, na Praça da Estação. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.

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• SAMBA E AXÉ



A cantora Ana Hilário é a convidada da próxima edição do projeto Alaíde Circuito Música, dedicado a exaltar o trabalho de instrumentistas e intérpretes mulheres e pessoas trans. O show “Sampagode” está marcado para 13 de junho, às 16h, no Centro Cultural Usina da Cultura, no Bairro Ipiranga.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.