Efe Godoy abre exposição que fica até julho na Casa Fiat de Cultura
Artista exibe 61 aquarelas e instalação sobre o tema 'Reflorestar: quando permito florescer'
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Nos últimos dias, a Piccola Galleria da Casa Fiat de Cultura ganhou ares de ateliê. Efe Godoy vem se dedicando aos preparativos finais da exposição “Reflorestar: quando permito florescer”, que será inaugurada nesta terça-feira (2/6). Além das 61 aquarelas que integram a mostra, a artista visual criou intervenção inédita diretamente sobre as paredes.
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Inspirada em elementos botânicos, a pintura se espalha pelo ambiente como um grande papel de parede feito à mão, ampliando o universo poético das obras e transformando o espaço em extensão da exposição. Detalhes autorais também chegaram ao texto curatorial, escrito manualmente pela própria artista. A caligrafia passa a integrar a ambientação e reforça a proposta de transformar toda a galeria em extensão do universo criado por Efe Godoy.
A artista visual parte de fotografias antigas de pessoas desconhecidas para criar composições em aquarela, nas quais retratos, flores e espécies imaginadas se entrelaçam. As obras investigam os temas memória e transformação, em diálogo constante entre imagem e natureza. O resultado desse processo poderá ser visto até 19 de julho, na Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários), com entrada franca.
CASA NOVA
A Vörr inaugura nesta quarta-feira (3/6) a Casa Vörr, espaço da marca em Belo Horizonte que reúne loja, café, programação cultural e experiências voltadas ao esporte, bem-estar e lifestyle. Vai ocupar residência com mais de 1,2 mil metros quadrados no Bairro Cidade Jardim.
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NO PARQUE DO PALÁCIO
A gastronomia contemporânea será a grande protagonista da nova edição do Figa – Festival de Gastronomia e Arte, de quarta-feira (3/6) a domingo (7/6), no Parque do Palácio, no Bairro Mangabeiras. Com curadoria do chef Jorge Ferreira, o evento reúne nomes de destaque da cozinha brasileira, como Heaven Delhaye, Pedro Frade, Karu Uemura, Pedro Carnavali e Luli Moreira, em programação que apresenta diferentes técnicas, referências e estilos gastronômicos ao público. Além dos menus autorais preparados especialmente para o festival, haverá atrações musicais e intervenções artísticas.
“AUTORAL III”
Cecília Barreto faz show de lançamento do álbum “Cecília Barreto – Autoral III”, em 19 de junho, às 19h, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil. O disco dá continuidade à série de registros iniciada em 2009 e reúne oito faixas, transitando por referências vindas da MPB, chorinho, bossa nova, moda de viola e jazz. Felipe Bedetti assina arranjos e direção musical do disco e da apresentação. Ingressos já podem ser adquiridos na plataforma Eventim.
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EX-DIRETORA DO CEFAR
Com 65 anos de carreira dedicados à música e ao ensino, Cecília Barreto construiu trajetória reconhecida tanto no universo erudito quanto na música popular brasileira. Professora de violão clássico no Palácio das Artes por três décadas, ex-diretora da escola de música do Cefar – Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado e integrante de importantes grupos instrumentais mineiros, ela apresenta um disco que sintetiza diferentes influências acumuladas ao longo da vida.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.