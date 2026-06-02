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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
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Efe Godoy abre exposição que fica até julho na Casa Fiat de Cultura

Artista exibe 61 aquarelas e instalação sobre o tema 'Reflorestar: quando permito florescer'

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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
02/06/2026 02:00

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Efe Godoy dá os últimos retoques na instalação criada para o espaço da Piccola Galeria - (crédito: Ana Letícia Fusco/divulgação)
Efe Godoy dá os últimos retoques na instalação criada para o espaço da Piccola Galeria crédito: Ana Letícia Fusco/divulgação

Nos últimos dias, a Piccola Galleria da Casa Fiat de Cultura ganhou ares de ateliê. Efe Godoy vem se dedicando aos preparativos finais da exposição “Reflorestar: quando permito florescer”, que será inaugurada nesta terça-feira (2/6). Além das 61 aquarelas que integram a mostra, a artista visual criou intervenção inédita diretamente sobre as paredes.

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Inspirada em elementos botânicos, a pintura se espalha pelo ambiente como um grande papel de parede feito à mão, ampliando o universo poético das obras e transformando o espaço em extensão da exposição. Detalhes autorais também chegaram ao texto curatorial, escrito manualmente pela própria artista. A caligrafia passa a integrar a ambientação e reforça a proposta de transformar toda a galeria em extensão do universo criado por Efe Godoy.

A artista visual parte de fotografias antigas de pessoas desconhecidas para criar composições em aquarela, nas quais retratos, flores e espécies imaginadas se entrelaçam. As obras investigam os temas memória e transformação, em diálogo constante entre imagem e natureza. O resultado desse processo poderá ser visto até 19 de julho, na Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários), com entrada franca.

Artista visual Efe Godoy olha para a câmera e posa em jardim repleto de folhagens e árvores. Ela usa óculos, vestido branco e cabelos cor-de-rosa
Em seu trabalho, Efe Godoy explora as relações entre imagem e natureza Dulci Fonseca/divulgação


CASA NOVA

A Vörr inaugura nesta quarta-feira (3/6) a Casa Vörr, espaço da marca em Belo Horizonte que reúne loja, café, programação cultural e experiências voltadas ao esporte, bem-estar e lifestyle. Vai ocupar residência com mais de 1,2 mil metros quadrados no Bairro Cidade Jardim.

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NO PARQUE DO PALÁCIO

A gastronomia contemporânea será a grande protagonista da nova edição do Figa – Festival de Gastronomia e Arte, de quarta-feira (3/6) a domingo (7/6), no Parque do Palácio, no Bairro Mangabeiras. Com curadoria do chef Jorge Ferreira, o evento reúne nomes de destaque da cozinha brasileira, como Heaven Delhaye, Pedro Frade, Karu Uemura, Pedro Carnavali e Luli Moreira, em programação que apresenta diferentes técnicas, referências e estilos gastronômicos ao público. Além dos menus autorais preparados especialmente para o festival, haverá atrações musicais e intervenções artísticas.

“AUTORAL III”

Cecília Barreto faz show de lançamento do álbum “Cecília Barreto – Autoral III”, em 19 de junho, às 19h, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil. O disco dá continuidade à série de registros iniciada em 2009 e reúne oito faixas, transitando por referências vindas da MPB, chorinho, bossa nova, moda de viola e jazz. Felipe Bedetti assina arranjos e direção musical do disco e da apresentação. Ingressos já podem ser adquiridos na plataforma Eventim.

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EX-DIRETORA DO CEFAR

Com 65 anos de carreira dedicados à música e ao ensino, Cecília Barreto construiu trajetória reconhecida tanto no universo erudito quanto na música popular brasileira. Professora de violão clássico no Palácio das Artes por três décadas, ex-diretora da escola de música do Cefar – Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado e integrante de importantes grupos instrumentais mineiros, ela apresenta um disco que sintetiza diferentes influências acumuladas ao longo da vida.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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