Efe Godoy abre exposição que fica até julho na Casa Fiat de Cultura

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Nos últimos dias, a Piccola Galleria da Casa Fiat de Cultura ganhou ares de ateliê. Efe Godoy vem se dedicando aos preparativos finais da exposição “Reflorestar: quando permito florescer”, que será inaugurada nesta terça-feira (2/6). Além das 61 aquarelas que integram a mostra, a artista visual criou intervenção inédita diretamente sobre as paredes.

Inspirada em elementos botânicos, a pintura se espalha pelo ambiente como um grande papel de parede feito à mão, ampliando o universo poético das obras e transformando o espaço em extensão da exposição. Detalhes autorais também chegaram ao texto curatorial, escrito manualmente pela própria artista. A caligrafia passa a integrar a ambientação e reforça a proposta de transformar toda a galeria em extensão do universo criado por Efe Godoy.

A artista visual parte de fotografias antigas de pessoas desconhecidas para criar composições em aquarela, nas quais retratos, flores e espécies imaginadas se entrelaçam. As obras investigam os temas memória e transformação, em diálogo constante entre imagem e natureza. O resultado desse processo poderá ser visto até 19 de julho, na Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários), com entrada franca.

Em seu trabalho, Efe Godoy explora as relações entre imagem e natureza Dulci Fonseca/divulgação



CASA NOVA



A Vörr inaugura nesta quarta-feira (3/6) a Casa Vörr, espaço da marca em Belo Horizonte que reúne loja, café, programação cultural e experiências voltadas ao esporte, bem-estar e lifestyle. Vai ocupar residência com mais de 1,2 mil metros quadrados no Bairro Cidade Jardim.

NO PARQUE DO PALÁCIO



A gastronomia contemporânea será a grande protagonista da nova edição do Figa – Festival de Gastronomia e Arte, de quarta-feira (3/6) a domingo (7/6), no Parque do Palácio, no Bairro Mangabeiras. Com curadoria do chef Jorge Ferreira, o evento reúne nomes de destaque da cozinha brasileira, como Heaven Delhaye, Pedro Frade, Karu Uemura, Pedro Carnavali e Luli Moreira, em programação que apresenta diferentes técnicas, referências e estilos gastronômicos ao público. Além dos menus autorais preparados especialmente para o festival, haverá atrações musicais e intervenções artísticas.

“AUTORAL III”



Cecília Barreto faz show de lançamento do álbum “Cecília Barreto – Autoral III”, em 19 de junho, às 19h, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil. O disco dá continuidade à série de registros iniciada em 2009 e reúne oito faixas, transitando por referências vindas da MPB, chorinho, bossa nova, moda de viola e jazz. Felipe Bedetti assina arranjos e direção musical do disco e da apresentação. Ingressos já podem ser adquiridos na plataforma Eventim.

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EX-DIRETORA DO CEFAR



Com 65 anos de carreira dedicados à música e ao ensino, Cecília Barreto construiu trajetória reconhecida tanto no universo erudito quanto na música popular brasileira. Professora de violão clássico no Palácio das Artes por três décadas, ex-diretora da escola de música do Cefar – Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado e integrante de importantes grupos instrumentais mineiros, ela apresenta um disco que sintetiza diferentes influências acumuladas ao longo da vida.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.