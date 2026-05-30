Mofo não dá trégua no Teatro Francisco Nunes

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O charme e a beleza do Teatro Francisco Nunes, construído dentro do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, são ofuscados pelo cheiro insuportável de mofo que empesteia o espaço, inaugurado em 1950. Um terror para quem tem alergia respiratória. O frequentador deste importante teatro de Belo Horizonte vai precisar de paciência. Obras para sanar o problema só em 2027.

• OBRAS EM 2027

Em nota à coluna, a Fundação Municipal de Cultura informa que estão em andamento os estudos técnicos para diagnosticar as infiltrações no subsolo, com contrato vigente até setembro deste ano. Com base nesses levantamentos, obra permanente está programada para começar em 2027, englobando serviços de drenagem, impermeabilização e modernização completa do sistema de ar-condicionado central para garantir a salubridade e a circulação de ar no espaço. Ainda segundo a nota, as intervenções serão viabilizadas por meio de convênio firmado em 2025 entre a Prefeitura de Belo Horizonte e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

• SARARÁ FEMINISTA

O palco do Festival Sarará foi ocupado por line-up predominante feminino no último dia 23, no Parque das Mangabeiras. A música preta teve grande representatividade. Ao final, encontro emocionante no camarim reuniu as cantoras Nubia, Melly, Alcione, Luedji Luna e Duquesa, talentos de diferentes gerações.

As cantoras Nubia, Melly, Alcione, Luedji Luna e Duquesa no camarim do Festival Sarará Reverso Filmes/Divulgação



• CONCERTOS GRATUITOS

Depois do sucesso do primeiro “Filarmônica na praça” do ano, que reuniu 6,9 mil pessoas no Parque Ecológico da Pampulha no último domingo, a agenda da orquestra prevê outros concertos gratuitos em junho. No dia 25, às 20h30, repertório vai reunir as quatro peças finalistas do 14º Festival Tinta Fresca; em 28 de junho, às 11h, será a vez da série “Concertos para a juventude”; e no dia 29, às 20h, alunos da Academia Filarmônica fazem o primeiro recital do ano, com entrada franca.

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“Por meio de concertos gratuitos e programação diversa na Sala Minas Gerais e em praças da Região Metropolitana de Belo Horizonte e do interior do estado, a orquestra amplia diálogos com os públicos e reforça experiências compartilhadas”, diz Wilson Brumer, presidente do Instituto Cultural Filarmônica.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.