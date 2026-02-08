Assine
Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
Marchinha do carnaval de Belo Horizonte será escolhida hoje no Bar Pirex

Oito músicas disputam o concurso que começa às 15h, no bar que funciona na Avenida Amazonas, perto da Praça Raul Soares

Publicidade

08/02/2026 02:00 - atualizado 08/02/2026 02:06

Grupo Bandalhos concorre com a marchinha 'Enfisema' - (crédito: Divulgação)
Grupo Bandalhos concorre com a marchinha 'Enfisema' crédito: Divulgação

Agora o carnaval engrena. A partir das 15h de hoje, o Bar Pirex realiza seu primeiro concurso de marchinhas. Oito composições serão julgadas por uma comissão. Das três primeiras colocadas, uma será aclamada vencedora pelo público. A coluna publica nesta página as letras de quatro concorrentes.
O concurso faz parte da “Matinê de carnaval do Pirex”. O prêmio será dividido meio a meio, entre valor em dinheiro e consumo, com R$ 3 mil para o primeiro lugar, R$ 1,5 mil para o segundo e R$ 500 para o terceiro. E tem mais: foliões poderão participar do Concurso de Melhor Fantasia Preguiçosa, voltado para figurinos simples, criativos e divertidos. Quem vencer leva R$ 300 em consumo no Pirex. As três mais votadas ganham almoço para duas pessoas.

Leia Mais

• JÚRI


A comissão julgadora é formada por Vitor Velloso, restaurater e compositor; Amélia do Carmo, vocalista da banda Varanda e criadora de conteúdo no perfil @ameliajanta; Camila Ribeiro, dona de bar; e Zé Mauro Vinagre, compositor e vocalista do bloco Chama o Síndico.

A seguir, confira letras de marchinhas classificadas para o concurso do Pirex:

“O CARNAVAL DE BEAGÁ”

. De Tiago Araújo e Myriam Leticia

O carnaval de Beagá nasceu pequeno, nasceu na raça
Foi ocupando a cidade, foi no grito e na cachaça
Nas ruas de Santa Tereza e também com a Praia da Estação
Era bloquinho sem grana e sem apoio, mas com coragem e indignação!

O cidadão fazia essa folia quando ninguém dava moral
Sem trio, sem camarote,
só batuque e carnaval
Agora que virou vitrine, que dá lucro e dá manchete
Tem empresário, tem marca e tem político querendo mandar no confete!

É milhão! É milhão!
Pra quem vem de avião!
E o bloco que é daqui
Fica sem nenhum tostão!

É dinheiro! É dinheiro!
Pra famoso e estrangeiro
E o bloco que é da rua
Fica sem tambor e
sem pandeiro

O artista que vem de fora, Alok, Luisa Sonza, tudo chique
Já ganha patrocínio, incentivo e área VIP
E o artista de Beagá, que faz a festa de verdade
Paga com o próprio dinheiro
E banca a alegria da cidade!

Compositora My Letícia está sentada em banco de madeira, olha para trás com a mão na queixo. Atrás dela vê-se a paisagem ensolarada de BH
My Letícia compôs a marchinha 'O carnaval de Beagá' com Tiago Araújo Marden Ferreira/divulgação

“ICE EU TE PEGO”

. De Zabe

ICE eu te pego me olhando
A desejar
meu tempero latino

Saiba, não sou vira-lata
Se você musk
Eu já vou indo

ICE eu te pego
querendo Esfriar
Mi corpicho caliente

Saiba
Seu trampo é invejoso
Do meu cachorro-quente
No pão de sal com molho

“ENFISEMA”

. De Grupo Bandalhos

Olha meu estado
Veja meu problema
Tô sufocando
Com esse tal de enfisema

Já me recomendaram
Comer banana com casca
Quanto mais eu acredito
Mais a gente só se lasca

Dotô aconselhou
Eu dar uma hidratada
Mas a nossa água
Agora foi para a privada

Já tentei de tudo
Pra poder melhorar
Meu estado só piora
E dizem que vai prosperar

Te ovo, te ovo
Mas se você não me ouviu
Eu vou cantar de novo

Compositor Davi Leão olha para a câmera. Ele está sentado em sofá escuro, veste casaco escuro, camisa branca e tem lenço estampado no pescoço
Davi Leão é autor da 'Marcha do Papudo' em parceria com Clara Casseb e Dan Oliveira Acervo pessoal

 

“A MARCHA DO PAPUDO”

. De Davi Leão, Clara Casseb e Dan Oliveira

O papudo foi pra Papudinha
Olha como é que as coisas são
Ele disse que tá com soluço
A verdade é que não tem mais solução

Salva meu papai
Salva meu papai
Viver de cruzadinha ele não
aguenta mais

Michele foi lá ver
A pipa do vovô
Tentou de tudo mas não decolou

Eu fui lá ver, eu fui lá ver
A cara do machão
Parece porcelana o capitão
Defende a tortura, é todo nem aí
Mas vai pro xilindró
E vira o rei do mimimi

Eu não quero nem saber, não sou coveiro do Jair
Que chore, pois agora eu vou rir!

