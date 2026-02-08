Marchinha do carnaval de Belo Horizonte será escolhida hoje no Bar Pirex

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Agora o carnaval engrena. A partir das 15h de hoje, o Bar Pirex realiza seu primeiro concurso de marchinhas. Oito composições serão julgadas por uma comissão. Das três primeiras colocadas, uma será aclamada vencedora pelo público. A coluna publica nesta página as letras de quatro concorrentes.

O concurso faz parte da “Matinê de carnaval do Pirex”. O prêmio será dividido meio a meio, entre valor em dinheiro e consumo, com R$ 3 mil para o primeiro lugar, R$ 1,5 mil para o segundo e R$ 500 para o terceiro. E tem mais: foliões poderão participar do Concurso de Melhor Fantasia Preguiçosa, voltado para figurinos simples, criativos e divertidos. Quem vencer leva R$ 300 em consumo no Pirex. As três mais votadas ganham almoço para duas pessoas.

• JÚRI



A comissão julgadora é formada por Vitor Velloso, restaurater e compositor; Amélia do Carmo, vocalista da banda Varanda e criadora de conteúdo no perfil @ameliajanta; Camila Ribeiro, dona de bar; e Zé Mauro Vinagre, compositor e vocalista do bloco Chama o Síndico.

A seguir, confira letras de marchinhas classificadas para o concurso do Pirex:

“O CARNAVAL DE BEAGÁ”

. De Tiago Araújo e Myriam Leticia

O carnaval de Beagá nasceu pequeno, nasceu na raça

Foi ocupando a cidade, foi no grito e na cachaça

Nas ruas de Santa Tereza e também com a Praia da Estação

Era bloquinho sem grana e sem apoio, mas com coragem e indignação!

O cidadão fazia essa folia quando ninguém dava moral

Sem trio, sem camarote,

só batuque e carnaval

Agora que virou vitrine, que dá lucro e dá manchete

Tem empresário, tem marca e tem político querendo mandar no confete!

É milhão! É milhão!

Pra quem vem de avião!

E o bloco que é daqui

Fica sem nenhum tostão!

É dinheiro! É dinheiro!

Pra famoso e estrangeiro

E o bloco que é da rua

Fica sem tambor e

sem pandeiro

O artista que vem de fora, Alok, Luisa Sonza, tudo chique

Já ganha patrocínio, incentivo e área VIP

E o artista de Beagá, que faz a festa de verdade

Paga com o próprio dinheiro

E banca a alegria da cidade!

My Letícia compôs a marchinha 'O carnaval de Beagá' com Tiago Araújo Marden Ferreira/divulgação

“ICE EU TE PEGO”

. De Zabe

ICE eu te pego me olhando

A desejar

meu tempero latino

Saiba, não sou vira-lata

Se você musk

Eu já vou indo

ICE eu te pego

querendo Esfriar

Mi corpicho caliente

Saiba

Seu trampo é invejoso

Do meu cachorro-quente

No pão de sal com molho

“ENFISEMA”

. De Grupo Bandalhos

Olha meu estado

Veja meu problema

Tô sufocando

Com esse tal de enfisema

Já me recomendaram

Comer banana com casca

Quanto mais eu acredito

Mais a gente só se lasca

Dotô aconselhou

Eu dar uma hidratada

Mas a nossa água

Agora foi para a privada

Já tentei de tudo

Pra poder melhorar

Meu estado só piora

E dizem que vai prosperar

Te ovo, te ovo

Mas se você não me ouviu

Eu vou cantar de novo

Davi Leão é autor da 'Marcha do Papudo' em parceria com Clara Casseb e Dan Oliveira Acervo pessoal

“A MARCHA DO PAPUDO”

. De Davi Leão, Clara Casseb e Dan Oliveira

O papudo foi pra Papudinha

Olha como é que as coisas são

Ele disse que tá com soluço

A verdade é que não tem mais solução

Salva meu papai

Salva meu papai

Viver de cruzadinha ele não

aguenta mais

Michele foi lá ver

A pipa do vovô

Tentou de tudo mas não decolou

Eu fui lá ver, eu fui lá ver

A cara do machão

Parece porcelana o capitão

Defende a tortura, é todo nem aí

Mas vai pro xilindró

E vira o rei do mimimi

Eu não quero nem saber, não sou coveiro do Jair

Que chore, pois agora eu vou rir!

