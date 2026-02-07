Coaches e Legendários são temas de marchinhas do concurso do Bar Pirex
Final vai reunir oito músicas de carnaval na matinê foliã marcada para este domingo (8/3), a partir das 17h, na Praça Raul Soares
Carnaval rima com crítica e bom humor. Por isso, a primeira edição do Concurso de Marchinhas do Bar Pirex já chega fazendo festa. Neste domingo (8/2), oito canções concorrerão à final que será realizada durante a matinê de carnaval da casa, a partir das 15h. A disputa vai esquentar na hora da escolha da grande campeã, que, depois de passar pelo crivo da comissão julgadora, será aclamada pelo público. O Bar Pirex fica na Avenida Amazonas, 1.049, loja 54, Praça Raul Soares, Centro.
• VALE TUDO
Embalada pelo espírito pré-carnavalesco, a coluna apresenta as letras das marchinhas selecionadas para o concurso deste domingo. Quatro serão publicadas hoje e as outras amanhã. Os temas são variados, mas sempre com aquela crítica social marota.
Alexandre Rezende e Bobô da Cuíca buscaram inspiração no mundo dos coaches e dos Legendários, movimento criado na Guatemala que promove eventos com atividades físicas e pregação religiosa.
João Filho compôs “Peganinguém”, que pode se transformar no hino de quem não tem sorte no amor. Em “Pré checagem”, Marcos Frederico e Thiago de Souza avisam: é bom ficar de olho para não ser enganado pelas fake news.
JM Filizzola, com “Meu apelido agora é cabeção”, critica as injeções de emagrecimento. Confira as letras a seguir:
“PEGANINGUÉM”
. De João Filho
Ah, mas que seca danada
Eu tô na pista
Tô a perigo, meu bem
Já deu na vista
No carnaval vou achar
Quem queira me namorar
O carnaval, folião, é pra brincar
Pega nada, pega ninguém, pega não
Pega a dica, pega agora essa visão
Devagar é que se chega lá no céu
Abelhinha assustada não faz mel
Só dá ferrão, faça isso não
Pois desse jeito você vai ficar na mão
Vai com jeitinho, devagarinho
Que todo mundo gosta muito de um carinho
Preste atenção, tire essa mão
Quando eu disser para você que não é não
Mas cola em mim
Quando eu disser para você que estou a fim
Mas cola em mim
Quando eu disser para você que estou a fim
“O COACH E O LEGENDÁRIO”
. De Alexandre Rezende e Bobô da Cuíca
Todo dia saem de casa
Um malandro e um otário
Um é o coach e o outro legendário
Barriga grande, banho frio
O balaio que não vem
Todo mundo tem problema, só o coach que não tem
Também caí no novo conto do vigário
Subi muita montanha pra depois sair do armário
Agora pare e diga amém
Sou otário graduado, vou virar coach também
“PRÉ CHECAGEM”
. De Marcos Frederico e Thiago de Souza
Pré checagem tem caráter social
Evita fake news e burburinho
Pré checar é fundamental
Sabe das coisas quem pré checa direitinho
As más línguas que não pré checam
Na hora H sempre erram a parada
Ou não gostam ou não conhecem
O verdadeiro valor da pré checada
Pré checa aí! Pré checa lá!
Pra garantir, pra não errar
Pré checa aí, pré checa lá!
É muito importante pré checar
“MEU APELIDO AGORA É CABEÇÃO”
. De JM Filizzola
Prometeram que era mais rápido
Pra gordura a melhor solução
Me falaram do tal do Mounjaro
Que era só tomar a injeção!
Mas não avisaram uma coisa
A cabeça não emagrece, não
Mas quem gostou foi a minha esposa
Meu apelido agora é cabeção!
Olha a injeção, injeção, injeção!
Eu era meio mole, agora tenho um cabeção!
Olha a injeção, injeção, injeção!
Eu era meio mole, agora tenho um cabeção
Me chamaram até pra suruba
Minha esposa disse: não vai, não!
Tô com medo de levar até uma surra
Mas essa farra eu não perco, não!
Agora eu tô mais durinho
A gordura ficou no passado
Me leva pra curtir um bloquinho
Vou te mostrar o que tá guardado!
