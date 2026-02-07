Coaches e Legendários são temas de marchinhas do concurso do Bar Pirex

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Carnaval rima com crítica e bom humor. Por isso, a primeira edição do Concurso de Marchinhas do Bar Pirex já chega fazendo festa. Neste domingo (8/2), oito canções concorrerão à final que será realizada durante a matinê de carnaval da casa, a partir das 15h. A disputa vai esquentar na hora da escolha da grande campeã, que, depois de passar pelo crivo da comissão julgadora, será aclamada pelo público. O Bar Pirex fica na Avenida Amazonas, 1.049, loja 54, Praça Raul Soares, Centro.



• VALE TUDO



Embalada pelo espírito pré-carnavalesco, a coluna apresenta as letras das marchinhas selecionadas para o concurso deste domingo. Quatro serão publicadas hoje e as outras amanhã. Os temas são variados, mas sempre com aquela crítica social marota.

Alexandre Rezende e Bobô da Cuíca buscaram inspiração no mundo dos coaches e dos Legendários, movimento criado na Guatemala que promove eventos com atividades físicas e pregação religiosa.

João Filho compôs “Peganinguém”, que pode se transformar no hino de quem não tem sorte no amor. Em “Pré checagem”, Marcos Frederico e Thiago de Souza avisam: é bom ficar de olho para não ser enganado pelas fake news.

JM Filizzola, com “Meu apelido agora é cabeção”, critica as injeções de emagrecimento. Confira as letras a seguir:



“PEGANINGUÉM”



. De João Filho

Ah, mas que seca danada

Eu tô na pista

Tô a perigo, meu bem

Já deu na vista

No carnaval vou achar

Quem queira me namorar

O carnaval, folião, é pra brincar

Pega nada, pega ninguém, pega não

Pega a dica, pega agora essa visão

Devagar é que se chega lá no céu

Abelhinha assustada não faz mel

Só dá ferrão, faça isso não

Pois desse jeito você vai ficar na mão

Vai com jeitinho, devagarinho

Que todo mundo gosta muito de um carinho

Preste atenção, tire essa mão

Quando eu disser para você que não é não

Mas cola em mim

Quando eu disser para você que estou a fim

Mas cola em mim

Quando eu disser para você que estou a fim

“O COACH E O LEGENDÁRIO”

. De Alexandre Rezende e Bobô da Cuíca

Todo dia saem de casa

Um malandro e um otário

Um é o coach e o outro legendário

Barriga grande, banho frio

O balaio que não vem

Todo mundo tem problema, só o coach que não tem

Também caí no novo conto do vigário

Subi muita montanha pra depois sair do armário

Agora pare e diga amém

Sou otário graduado, vou virar coach também

“PRÉ CHECAGEM”

. De Marcos Frederico e Thiago de Souza

Pré checagem tem caráter social

Evita fake news e burburinho

Pré checar é fundamental

Sabe das coisas quem pré checa direitinho

As más línguas que não pré checam

Na hora H sempre erram a parada

Ou não gostam ou não conhecem

O verdadeiro valor da pré checada

Pré checa aí! Pré checa lá!

Pra garantir, pra não errar

Pré checa aí, pré checa lá!

É muito importante pré checar

“MEU APELIDO AGORA É CABEÇÃO”

. De JM Filizzola

Prometeram que era mais rápido

Pra gordura a melhor solução

Me falaram do tal do Mounjaro

Que era só tomar a injeção!

Mas não avisaram uma coisa

A cabeça não emagrece, não

Mas quem gostou foi a minha esposa

Meu apelido agora é cabeção!

Olha a injeção, injeção, injeção!

Eu era meio mole, agora tenho um cabeção!

Olha a injeção, injeção, injeção!

Eu era meio mole, agora tenho um cabeção

Me chamaram até pra suruba

Minha esposa disse: não vai, não!

Tô com medo de levar até uma surra

Mas essa farra eu não perco, não!

Agora eu tô mais durinho

A gordura ficou no passado

Me leva pra curtir um bloquinho

Vou te mostrar o que tá guardado!

