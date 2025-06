Mostra de Yara Tupynambá, no Circuito Praça da Estação, tem visita guiada

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Trabalhos da artista plástica Yara Tupynambá são atração no Centro Cultural do TRT-MG, que funciona na Rua da Bahia, 112, no Circuito da Praça da Estação. A exposição “Destino insólito” traça um panorama da carreira da mineira, de 93 anos. Há desde primeiros esboços da então aluna de Alberto da Veiga Guignard, na escolinha do Parque Municipal de BH, a trabalhos mais recentes.

Chamam a atenção desenhos em nanquim e carvão feitos por ela na década de 1950, em Salvador, durante estadia na casa da artista Misabel Pedrosa. Há também imagens de Ouro Preto, da lendária Chica da Silva e de eventos históricos de Minas.

Visita guiada à mostra pode ser agendada pelo telefone (31) 3235-9504. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

• POCKET SHOW

Os fãs de Renegado têm encontro marcado com o rapper e cantor nesta quinta-feira (26/6), a partir das 19h, no Mascate, na Floresta. Durante pocket show, o público vai conhecer as canções do novo disco dele, “MargeNow”, o sétimo da carreira do mineiro, cujo lançamento ocorrerá em 18 de julho. A noite ainda terá bate-papo com Renegado e Paulo Corrêa, apresentador dos podcasts Rádio Lunar e Pop Doc.

• EM VITÓRIA

O documentário “Brasiliana: o musical negro que apresentou o Brasil ao mundo”, dirigido por Joel Zito Araújo, e o videoclipe “Insustentável”, de Pedro Baapz, com a artista Grisa, representam Minas Gerais na 32ª edição do Festival de Cinema de Vitória (FCV), na capital capixaba. Foram selecionados 90 filmes, sendo 85 curtas e cinco longas, que serão exibidos em 11 mostras competitivas. “Brasiliana” disputa a mostra nacional de longas, enquanto “Insustentável” concorre à mostra nacional de videoclipes.

• NO RIO

O Galpão está entre as cinco companhias brasileiras confirmadas no 3º Festival de Teatro Amir Haddad, de 6 a 13 de julho, no Rio de Janeiro. A trupe mineira apresentará a peça “De tempos somos” perto dos Arcos da Lapa. Também estão confirmados os grupos Imbuaça (SE), Tá Na Rua (RJ), Ói Nóis Aqui Traveiz (RS) e Pombas Urbanas (SP).

A programação ainda terá Grande Cia de Mysterios e Novidades, Wagner José e seu Bando, Zona Comum de Arte Pública, Boneca Lilica, Edmilson Santini e Richard Riguetti, além dos blocos carnavalescos Céu na Terra, Carmelitas, A Banda, Orunmilá e Baque Mulher.

