Primeira cantora drag queen de BH volta ao teatro 

Na efervescência da agenda social entre meados dos anos 1990 até um pouco antes da pandemia, a drag queen Dolly Piercing, de 47 anos, era presença festejada em casamentos, festas de 15 anos, despedidas de solteira. Com produções sempre impecáveis, ela era sensação.

"Nos tempos áureos da (boate) Josefine fui residente fixa. Fui hostess em festas como a Caramelo Sundae", relembra, citando que fez show em boates que já fecharam, o que torna ainda mais difícil contabilizar em quantos eventos atuou.

• • •



A estreia como drag queen ela tem na ponta da língua: em 28 de janeiro de 1995, na extinta boate Zone DK. "Com as minhas experiências no teatro e as possibilidades de experimentar mutações ainda não profissionais, fui à boate montada, e o dono me convidou para fazer show na semana seguinte. Desde então, não parei. Não teve essa de ‘primeiro a gente testa para ver se vai dar certo e depois você recebe cachê’. Eu já comecei recebendo um bom cachê", orgulha-se ela, que é a primeira cantora drag queen da cidade.



GRADUAÇÃO EM TEATRO

Para marcar as três décadas dedicadas à arte de drag queen, ela apresenta solo autobiográfico, “O que terá acontecido a Dolly Piercing?”, no próximo sábado (28/6) e domingo, às 19h, no Teatro Marília, com sessões gratuitas. No palco, ela garante, vai contar os motivos que a fizeram sumir da cena cultural e artística da cidade há mais ou menos cinco anos, inclusive o fato de hoje ser uma ex-dependente.



O espetáculo está sendo criado e produzido como resultado do trabalho de conclusão de curso da graduação em teatro de Dolly Piercing, sob direção e orientação acadêmica de Juarez Guimarães Dias (Fafich). A classificação indicativa é para maiores de 18 anos, e os ingressos podem ser retirados gratuitamente pela plataforma Sympla.



FESTA DO CINEMA

As comemorações pelo Dia Nacional do Cinema Brasileiro continuam esta noite, na Camara Municipal, com homenagem a atores, diretores, realizadores e produtores do cinema negro da Região Metropolitana.

Na relação dos homenageados, Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (Apan), Renca - Produções e Interações Culturais, Ponta de Anzol Filmes, Filmes de Plástico, Renato de Novaes Oliveira, Grace Passô, Zora Santos, Adilson Marcelino, Adyr Assumpção, Aparecida dos Reis Maria (Cida dos Reis), Semana de Cinema Negro de Belo Horizonte e Cícero Lucas. O evento, organizado pela vereadora Iza Lourença, começa às 19h.



SEMEAR

O Trio Zeferino é atração do Arraiá Solidário da Semear, no sábado (28/6), a partir das 17h, no Colégio Franciscano Sagrada Família, no Caiçaras. A festança terá renda revertida para os projetos sociais da Semear Vale.



TATU BOLA

Desta segunda-feira (23/6) até quinta, o clima junino entra na programação das duas unidades do Tatu Bola Bar, na Savassi e na Pampulha, das 20h às 23h. O cardápio especial inclui caldos e pratos típicos, além de atrações musicais ao vivo para garantir a trilha da época mais divertida do ano.



