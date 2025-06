Artistas pintam ao vivo personalidades contemporâneas a Afonso Penna

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.





TALENTO EM FAMÍLIA

Aos 27 anos, Georgia Ladeira Geo dá um passo profissional importante em sua carreira como gerente da Talento Joias, empresa criada por sua avó, Terezinha Geo, que começa a funcionar hoje em soft open. "Me sinto, primeiramente, muito orgulhosa e animada em assumir a posição de gerente da nova unidade, muito grata aos meus pares e familiares pela confiança. Cada dia mais me vejo encantada com o mercado fascinante em que atuamos", comenta a empresária, que, além da avó, tem influências da mãe – Vanessa – e dos tios – Maria Tereza e Jacques Júnior –, que se confundem com a história da marca.

ESCOLHA NATURAL

Georgia reconhece na familia sua fonte inesgotável de inspiração. "Durante toda a minha infância, os vi trabalhando e sempre frequentei muito a loja". Ela, contudo, reconhece que a decisão para assumir o cargo não foi fácil. "Justamente por ter crescido acompanhando o trabalho excepcional que eles desempenham, demorou um pouco para que eu me sentisse realmente preparada para assumir essa posição. Trabalhei muitos anos no mercado corporativo, que me ajudou na capacitação profissional e trouxe experiências muito necessárias", reconhece, lembrando que quando houve a decisão por uma nova loja em Belo Horizonte, criou-se demanda de uma pessoa nova na empresa. "A partir daí, o processo fluiu muito naturalmente".

ÁREAS DISTINTA

A convivência profissional e familiar influenciou o olhar de Georgia, que vê em cada um deles, as inspirações herdadas. "Assim como em qualquer empresa, cada um assume mais atividades ligadas às respectivas áreas; mas todos foram, e ainda estão sendo, essenciais para minha trajetória aqui dentro. Minha avó que por toda minha vida sempre compartilhou comigo o fascínio pelas joias e o apreço pela excelência; minha mãe e meus tios como exemplos de profissionais e pessoas, sempre me guiando e reforçando nosso compromisso com a empresa e, acima de tudo, com a nossa família".

LINHA MALEÁVEL

A relação de Georgia com o universo das joias vem desde muito cedo, mas, com o tempo, o interesse aumentou. "Cresci vendo minha família nesse mercado e, após esse tempo trabalhando na empresa, posso dizer que são itens que despertam cada vez mais fascínio à medida que vamos nos aprofundando". Formada em administração, as atividades de Georgia estão voltadas à gestão da loja, mas ela não descarta, um dia, criar alguma peça. "É impossível não me aventurar, convivendo com o processo criativo tão de perto". Sobre as joias preferidas, criadas pela Talento, ela garante que a linha maleável é a sua queridinha. "Versátil , elegante e eterna", enumera. O mercado de joias, está na avaliação de Georgia em ascenção e cada vez mais competitivo.

"A joia é um investimento eterno e cada uma carrega consigo uma história que nunca se perde, por isso são essenciais no acervo de toda pessoa", afirma. Para quem procura joias de qualidade, dá a dica. "Sempre prezar pela qualidade e procedência da matéria prima utilizada e apostar em um design atemporal que gere conforto e valorize a cliente"







