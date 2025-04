Moda sustentável é tema da Semana Fashion Revolution 2025

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Maior campanha de moda ativista do mundo, a Fashion Revolution 2025 passa por Belo Horizonte de 22 a 26 de abril, promovendo reflexões sobre o papel do Brasil na transformação do setor. Com o tema “Pense global, aja local: quem é o Brasil na revolução da moda?”, a campanha quer mapear os maiores problemas e soluções deste segmento no país. Na capital mineira, está previsto painel sobre políticas públicas para moda sustentável em Minas Gerais, marcado para o próximo dia 24, no Museu da Moda de Belo Horizonte (MuMO).

Já o Dia das Manualidades, ação global com o objetivo de incentivar e valorizar o reparo, atividades manuais e sua importância socioeconômica, será realizado em 26 de abril, às 14h, na Praça da Liberdade. Para se inscrever e conhecer a programação do evento em Belo Horizonte basta acessar a plataforma Sympla.

• PUXADORA DE BONDES

O comentário de Gustavo Greco ao chegar à festa de aniversário de Vanessa Geo, sábado, no Outland, não deixa dúvida sobre como ela é admirada. “Se a lista de convidados tinha 300 nomes, os 300 estão aqui”, afirmou. O designer errou nos números, mas acertou em cheio em reconhecer como a aniversariante, que festejou seus 50 anos, é unanimidade entre os amigos. “Vanessa é a irmã que tive a felicidade de escolher”, afirma Karla von Bentzeen. “Presença marcante onde e quando quer que seja, ela circula pelo mundo com naturalidade e conquista a todos. Consegue reunir em um só dia 350 amigos de vários mundos, vindos de perto e de longe, para celebrar sua vida na mais pura e contagiante alegria! Ela é assim, 'puxadora' de vários bondes”, completa.

Vanessa Geo entre o marido, Márcio Ladeira, e os filhos João Vitor e Georgia Renata Melo/Divulgação

Vanessa tem bom humor e os pés no chão. Ao justificar o motivo de comemorar 50 anos, efeméride emblemática na vida de qualquer um de nós, foi certeira: “É a última”, disse, gargalhando, para emendar: “Para fazer festa, você precisa de idade. Você deve ter energia para receber, para organizar. Tem de ficar atenta para ver se está tudo rolando bem, porque não é brincadeira.” Os primeiros convidados que chegaram no horário marcado ganharam de brinde um pôr do sol que justifica o nome da capital mineira. Foi o momento em que Vanessa recebeu a grande surpresa. Márcio Ladeira, marido dela, deu-lhe de presente a banda de Rafael Canielo, que faz parte da programação do Mina Jazz Bar.

O grupo tocou o repertório do show “Queens of soul”, que reúne sucessos de Etta James, Nina Simone, Aretha Franklin, Whitney Houston e Amy Winehouse. A banda também puxou o “Parabéns pra você”. Vanessa soube comemorar como poucos aniversariantes. Só saiu da pista, animada pelos DJs Júlio Duarte e Carlo Dee, na hora de ir embora para casa. A pista de dança mais parecia boate. Todo mundo se jogou ao som de um repertório de primeira. Alguém comentou: “Temos de dançar para retribuir o que ela sempre faz nas festas em que é convidada.”

Camila Mattar deixa claro como a aniversariante gosta de curtir uma festa. “Ela dança até o chão e faz todo mundo querer dançar junto”. E acrescenta: “Vanessa é daquelas pessoas que iluminam qualquer lugar. Cheia de energia, dona de uma alegria que transborda. Superamiga e superfamília, está sempre presente, cuidando, amando e unindo todos ao seu redor.”

Mãe de João Vitor e Georgia, Vanessa disse que a festa não era só dela. “Tinha a listinha dos amigos deles que frequentam a nossa casa.” E são os filhos que ligam Vanessa e Márcio a outro casal de amigos, Augusto Tolentino e Rita Fonseca. Amizade que surgiu há mais de 20 anos, quando Georgia ainda era bebê. Vizinhas, nas viagens de trabalho Vanessa recorria a Rita, que ajudava no “para casa” das crianças. Mais tarde, os laços ficaram mais estreitos com o pedido inusitado de João. Depois de perder a madrinha de batismo, ele escolheu Rita para ocupar o posto. “Vanessa é leve, espontânea, e sempre está com a mão estendida para ajudar”, diz Rita.

O som da festa foi desligado com a pista ainda cheia, deixando aquele gostinho de quero mais e a certeza de que Vanessa vai voltar atrás no que disse a esta coluna. Tomara que ela continue reunindo amigos para festejar a vida, puxando muitos bondes lotados de gente que conquistou.

