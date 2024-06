Foi acertada – e muito emocionante – a escolha da Filarmônica de Minas Gerais em apresentar, pela primeira vez, uma versão de concerto de uma das mais arrebatadoras óperas do verismo italiano, “Madama Butterfly”, com regência do maestro Fabio Mechetti, diretor Artístico e regente titular da Filarmônica, e direção de cena de André Heller-Lopes. Mesmo sem cenários grandiosos que marcam as óperas, a apresentação na Sala Minas Gerais enalteceu (ainda mais) a riqueza que é a orquestra, a boa opção para a encenação e a performance dos solistas.



• CORAL LÍRICO

As duas apresentações – quinta-feira (13/6) e sexta (14/6) – que lembraram os 100 anos da morte de Puccini reuniu a soprano Camila Provenzale (Cio-Cio-San), o tenor Matheus Pompeu (Pinkerton), o barítono Alfonso Mujica (Sharpless), a mezzo-soprano Luisa Francesconi (Suzuki), o baixo Savio Sperandio (Zio Bonzo), o tenor Daniel Umbelino (Goro), o barítono Johnny França (Yamadori e Comissário), a soprano Thayana Roverso (Kate Pinkerton) e o Coral Lírico de Minas Gerais, que emocionou a plateia no uso do recurso "bocca chiusa", que marcou o fim do segundo ato.



• FORÇA DRAMÁTICA

O maestro Fabio Mechetti contou que, normalmente, a ópera não faz parte da programação habitual da Filarmônica, mas, no centenário de morte de um dos maiores compositores líricos da história (Giacomo Puccini) , essa importante efeméride não poderia deixar de ser comemorada. "Assim, fizemos, em versão cênico-sinfônica, uma de suas mais emocionantes obras, “Madama Butterfly”, na qual encontramos, condensadas, a força dramática, a riqueza de instrumentação e a incomparável verve melódica que caracteriza o compositor. Com um elenco composto pelos maiores representantes do canto brasileiro, trouxemos ao palco da Sala Minas Gerais duas noites memoráveis, imperdíveis para nosso público, que nos acompanha, assim como para aqueles que estão mais conectados com o mundo da ópera”, destaca Mechetti.



• TALENTO UCRANIANO

Expoente da música clássica, o jovem pianista ucraniano Vitaly Pisarenko é o convidado do concerto comemorativo gratuito dos 20 anos do projeto Vale Música Belém. Pisarenko divide o palco do Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas com a Orquestra Jovem Vale Música, em 5 de julho, sob a regência do maestro Renan Cardoso e direção da professora Glória Caputo, para interpretar o “Concerto para piano nº 2 em dó menor, Op. 18”, de Sergei Rachmaninov. Radicado em Londres, Pisarenko é reconhecido pela técnica prodigiosa e se apresentou em mais de 30 países.



• SANTA TERESINHA

Amanhã (18/6), às 17h30, no câmpus Coração Eucarístico da PUC Minas, o reitor da universidade, padre Luís Henrique Eloy e Silva, presidirá missa para celebrar a passagem da urna peregrina com as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus pelo Centro de Espiritualidade Jesus Pão da Vida. A peregrinação das relíquias teve início no Convivium Emaús, em 13 de junho, recordando a divina proteção da santa aos jovens seminaristas.