Hoje é dia de festa em Cordisburgo, com a celebração dos 50 anos do Museu Casa Guimarães Rosa. As comemorações já começaram. Até 28 de abril, o público pode visitar a exposição “Poty Lazzarotto nas artes em argilogravura: um passeio pela literatura de Guimarães Rosa a partir da arte em cerâmica”, do artista e educador Fábio Brasileiro. Poty, que se estivesse vivo completaria 100 anos, é autor das ilustrações dos livros do autor mineiro.

Em junho, o cinquentenário do museu será lembrado 36ª na Semana Rosiana, em Cordisburgo. Além disso, o curta-documentário “A casa da palavra” está em fase de produção e captação. “O filme conta a história inspiradora e poética de resistência, memória e paixão por uma obra e por um lugar”, afirma a produtora, roteirista e codiretora Marília Silveira.

NA MODA

Os 25 anos de carreira do estilista Eduardo Amarante foram comemorados com desfile no Palácio Tangará, em São Paulo. “Moda é sobre criar, aprender, inspirar e ousar. Esta coleção é o Brasil em sua essência. É a soma de todas as experiências e lugares em que mergulhei ao longo dos meus 25 anos de carreira”, disse Amarante, ao definir seu trabalho. A noite paulistana reuniu nomes como Fernanda Motta, Ma Tranchesi, Paty de Jesus e Negra Li.

FEIRA

A primeira edição do Vinho na Vila em Belo Horizonte está confirmada para 20 e 21 de abril, no Parque do Palácio das Mangabeiras, reunindo mais de 200 rótulos de vinho e vinícolas de todo o país, inclusive as mineiras Tenuta Giarolla, Cave das Vertentes, Luiz Porto, Likewine e Primeira Estrada. Na programação, degustações, palestras, feira, wine bar, atrações musicais e cozinha show. Vinho na Vila surgiu em 2016, em São Paulo, para apresentar produtos de pequenas vinícolas familiares ao grande público. O evento mantém esse propósito até hoje. Já houve cerca de 30 edições em diversas cidades do Brasil – Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Florianópolis e Vitória, entre elas. Ingressos para sessões de degustação podem ser adquiridos na plataforma Sympla.



BERNA REALE

“Escape”, vídeo da artista visual paraense Berna Reale, será exibido pela primeira vez em Belo Horizonte durante a mostra “Ruídos”, que será aberta em 10 de abril, no CCBB, na Praça da Liberdade. A exposição, um recorte da produção da artista, inclui fotografia, objeto, performance e pintura. O evento é gratuito, com retirada de ingressos a partir da próxima quarta-feira (3/4), no site e na bilheteria do centro cultural.

Exímio violonista, o mineiro Francisco Mário ganha documentário Reprodução

MELODIA DA LIBERDADE

Feliz da vida, Marcos Souza, filho mais velho do músico Chico Mário (1948-1988), passou pelas redes sociais dos amigos para anunciar uma novidade. “Gente, o filme sobre o papai, de Silvio Tendler, chegou no YouTube! Quem não viu, veja e ouça a obra deste grande compositor Francisco Mário!”, convida o sobrinho do cartunista Henfil e do sociólogo Betinho. “Muita gente boa tocando. Dos violões mineiros de Gilvan, Geraldo e Weber a João Camarero, Orquestra Ouro Preto, eu e a mana Karina cantando, muita gente boa falando: Antônio Adolfo, Tárik de Souza, Jaime Além, Lenine, Bárbara Paz, família, Nivia Souza, Regina Souza, Filó, Glorinha e o cordelista Jefte! Ouça o filme deste grande diretor Silvio Tendler!”, diz Marcos em seu post.