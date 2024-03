Sexta-feira (29/3)

Uma das montagens mais longevas de Minas, “Aqueles dois”, de Caio Fernando Abreu, que estreou em 2007, entra na última semana no Teatro João Ceschiatti (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Cláudio Dias, Guilherme Théo, Marcelo Soul e Odilon Esteves se revezam nos papéis de Raul e Saul, amigos obrigados a enfrentar a homofobia no ambiente de trabalho. Realizada com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de BH, a peça tem sessão hoje, às 20h. Ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Sábado (30/3)

Na véspera da Páscoa, cai como uma luva a mostra “Coleção Sansão & Estilistas brasileiros”, cujo astro é o famoso coelhinho de estimação da Mônica criado por Mauricio de Sousa. No mezanino do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro) e aberta das 11h às 20h, a exposição acaba domingo (31/3). Entre os 31 estilistas encarregados de dar um tapa no visual do bichinho estão Will da Afro, Ronaldo Fraga, Walério Araújo e Meninos Reis. Entrada franca.

Domingo (31/3)

O mês chega ao fim com a despedida da exposição “São José – O artesão”, que pode ser visitada neste domingo no Palácio da Liberdade, das 10h às 17h (última entrada às 16h30h). No acervo, 70 obras de 54 artistas. Vinicius Rosa Rios, de Tiradentes, criou a representação de São José com latão velho, madeira e papel-machê. Zulmar Antônio Silva, de Patos de Minas, tem deficiência visual e esculpiu São José do Bom Descanso com o Menino Jesus.

Segunda-feira (1/4)

Como a segunda-feira é o dia mais calmo da semana, nada melhor que curtir o tempo observando a exposição “Tesouros ancestrais do Peru”, no CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). O maravilhoso conjunto reúne 162 peças em cerâmica, cobre, ouro, prata e materiais têxteis. Pertence à Fundação Mujica Gallo e faz parte do catálogo do Museo Oro del Perú y Armas del Mundo. Das 10h às 22h, com ingressos gratuitos no site do CCBB ou na bilheteria do centro cultural.

Terça-feira (2/4)

Terça-feira é dia de novidade, com a abertura do Planetário da PUC Minas, que tem cúpula de 10 metros e pode receber até 80 pessoas. A inauguração, às 16h, no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, será marcada com a palestra “A importância dos planetários e da divulgação científica na atualidade”, do físico e escritor Marcelo Gleiser, que será transmitida ao vivo pelo canal PUC Minas Lives, no YouTube. O museu fica no câmpus Coração Eucarístico (Av. Dom José Gaspar, 290).

Quarta-feira (3/4)

Ouvir versos de Carlos Drummond de Andrade e Adélia Prado é um bom motivo para sair de casa na quarta-feira. O Grupo Palavra Viva é atração do Festival A Arte da Palavra, às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na bilheteria do teatro ou na plataforma Sympla.

Quinta-feira (5/4)

A apresentação do saxofonista Cléber Alves no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi) é boa pedida para quem gosta de música instrumental. No repertório, composições de Paulo Moura, de quem Cléber foi aluno. Ele vai do samba jazz dos anos 1950 (quando Moura e Sérgio Mendes brilharam no carioca Beco das Garrafas) à gafieira, paixão do homenageado. A casa abre às 19h, o show começa às 20h30 e ingressos custam de R$ 20 a R$ 160.