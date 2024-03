Espaço mais descolado da noite de Belo Horizonte, o Baretto, bar do Hotel Fasano, em Lourdes, tem novidades, tanto na decoração do espaço quanto na programação da casa, às quintas-feiras. Anteontem (7/3), o público foi surpreendido com 40 capas de LPs expostas na parede lateral ao bar. São preciosidades como "O som brasileiro" (1978) e "Brazilian romance" (1987), de Sarah Vaughan, "Lô Borges" (1972), o reverenciado disco do tênis, "Clube da Esquina 1" (1972) e "Geraes", de Milton Nascimento (1976). É um deleite e uma viagem pela história da música nacional e internacional. E mais: todas as capas guardam os discos originais. A ideia é que nos próximos meses mais sete capas entrem para o acervo.



• CLUBE DA ESQUINA



Constantino Bittencourt, sócio-diretor do Grupo Fasano, conta que a relação com o vinil vem desde a inauguração do Fasano, há 15 anos, no Rio de Janeiro. Lá, o bar, o Londra, que em italiano significa Londres, ganhou capas de discos de rock, garimpados na coleção do Gero (Fasano), sócio do Fasano, e em sebos no Rio de Janeiro. No Fasano de Nova York, a proposta foi unir o jazz mainstream com a música popular brasileira. E, no Baretto, de Belo Horizonte, Constantino revela que o norte foi a produção da música mineira a partir do Clube da Esquina.



• VINIL EM ALTA



Constantino diz que cresceu ouvindo LPs e fitas cassetes, o que amadureceu seu gosto e admiração musical. Tanto que o empresário é dono de uma coleção respeitável de discos. Em São Paulo, ele conta, há um movimento de casas noturnas em que o público vai para ouvir LPs em vinil, com um som extraordinário. "Existe um interesse em resgate do vinil", opina o empresário, que tem como grande fã a cantora Sarah Vaughan. "Na minha opinião, intérprete de jazz acima de todas."



• A VEZ DO DJ



Por enquanto, apesar de bem-acondicionados, o público do Baretto de BH não poderá ouvir os discos, mas a ideia é que, às quintas-feiras, os DJs convidados da noite toquem vinil. O que acontece no rooftop do Fasano, do Itaim, em São Paulo. Em Belo Horizonte, a programação já tem confirmado os DJ Dani Vellocet, Fatu, Marcelo Botellho, Karrane, Zaidan e Nezt. A abertura do projeto, na última quinta-feira (7/3), foi com a DJ Marina Diniz. As reservas são limitadas.



• PARA TODOS



A segunda temporada do projeto "Poesia incrível" está com inscrições abertas. A iniciativa busca contribuir com a democratização da leitura e incentivo à produção literária de poesia em Minas. Nesta edição, três poetas ou poetisas das cidades de Mariana, Ouro Preto ou Nova Lima serão selecionados para terem suas poesias publicadas em livros inéditos impressos e em formato e-book, custeados pelo projeto. Além disso, os selecionados também receberão prêmio em dinheiro, sendo R$ 3,5 mil para o primeiro colocado; R$ 2,5 mil para o segundo; e R$ 1,5 mil para o terceiro. Serão publicados e distribuídos gratuitamente 3 mil livros – 1 mil de cada autor premiado. As inscrições podem ser feitas, gratuitamente, até 31 de março e o resultado será divulgado em 16 de maio. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis em www.crivoeditorial.com.br.