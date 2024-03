Sexta-feira (8/3))

Uma boa pedida para esta sexta é o lançamento de “Elas, a saudade, o amanhã”, nova antologia da série Elas, da Editora Literíssima, para celebrar o Dia Internacional da Mulher. A noite de autógrafos acontece na Laço Café e Livraria (Rua Sergipe, 43 – Centro), das 18h30 às 21h30. A publicação traz poesias de 41 autoras que mostram a força da poesia feminina, reunindo escritoras novatas e veteranas. O projeto, criado em 2019, já está em seu oitavo número e tratou de temas como amor, cura, infinito e ventos. O livro será vendido por R$ 50.



Sábado (9/3)

Ainda em clima das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a pista de A Obra (Rua Rio Grande do Norte, 1.168 – Funcionários) vai ferver com os DJs Brainiak e Vinícius Amaral na festa Disintegration, às 22h deste sábado. No set list, Siouxsie Sioux, Debbie Harry, Cyndi Lauper e Madonna, entre outros nomes de mulheres responsáveis pela atmosfera dos anos 1980. Ingressos a R$ 35.

05/03/2024 - 04:00 Designers internacionais discutem em BH os desafios do design automotivo

06/03/2024 - 04:00 No Feluma, Jonas Bloch mostra talento para as artes plásticas

07/03/2024 - 04:00 Memória de Baby Mesquita será lembrada em mostra no Prado Leia mais

Domingo (10/3)

Entra ano, sai ano, o público, especialmente quem gosta de música romântica brasileira, espera ansiosamente a apresentação de Roberto Carlos. O Rei é o Rei, e vê-lo no palco não deixa de ser uma grande emoção, mesmo que saibamos de cor e salteado o roteiro da apresentação. Um dos momentos mais marcantes é, sem dúvida, a abertura, com “Emoções”. Daí em diante, é uma sucessão de canções que marcaram gerações. A apresentação deste domingo está marcada para começar às 20h, no Expominas (Avenida Amazonas, 6.200 – Gameleira). O preço dos ingressos varia de R$ 200 (inteira, setor branco) a R$ 1 mil (inteira, setor azul vip).



Segunda-feira (11/3)

Por aqui, o início da semana sempre é mais tranquilo para compensar o agito do fim de semana. A dica de segunda-feira fica para a mostra comemorativa aos 81 anos do Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB), no Centro Mineiro de Artesanato (Ceart–MG), no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro). O acervo foi selecionado através de um processo público que avaliou trabalhos artesanais desenvolvidos com matéria-prima reciclada e reaproveitada. A iniciativa conta com o apoio da Federação do Artesão Mineiro – FAM. A visitação, das 9h às 20h, é gratuita.



Terça-feira (12/3)

Da série de eventos gratuitos que estão entre os melhores da cidade, o projeto Letra em Cena, no Centro Cultural Unimed-BH Minas, é a opção para terça-feira, a partir das 19h. A obra de Gonçalves Dias será apresentada por Sérgio Alcides, com leitura de textos pelo ator Odilon Esteves. As inscrições são limitadas e devem ser feitas pelo Sympla. O encontro é no café do centro cultural (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes).



Quarta (13/3)

Para quem gosta de música brasileira, a apresentação de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, nesta quarta, no Sesc Palladium, é um programão não só pela oportunidade de ver dois grandes nomes, mas também pela chance de colaborar com o Mesa Brasil. Os ingressos (já esgotados) são trocados por dois quilos de alimentos não perecíveis. Os dois artistas têm muita história para contar. Ao longo de quatro décadas de carreira, Elba é a cantora que mais interpretou canções de Azevedo. Juntos, eles também participaram de quatro edições do Grande Encontro. Os dois artistas são acompanhados pelos músicos Marcos Arcanjo (guitarra e violão), Mestrinho (Acordeon), Ney Conceição (baixo) e Anjo Caldas (Percussão).



Quinta (14/3)

A semana termina coroada com apresentação que marca os 30 anos do Pato Fu, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro). “Rotomusic de liquidificapum”, música que deu título ao álbum de estreia do Pato Fu, há três décadas, é “difícil” porque foge de todos os padrões da música pop. Dura 7,3 minutos, traz uma colagem de tudo que se pode imaginar: rock pesado, desenho animado, música caipira. E é adorada pelo maestro Rodrigo Toffolo, que a escolheu para abrir o show-concerto, que une a banda à Orquestra Ouro Preto. Serão 30 pessoas em cena no retorno de “Rotorquestra de Liquidificafu” ao Palácio das Artes. Ingressos a R$ 50 (inteira).