A ultramaratona de um gigante chamado Cássio

Quando Cássio terminou de correr os 105 metros de extensão do gramado do Mineirão, saltando sobre a montanha de jogadores já abraçados a Gabriel, ao som da explosão de alegria da Nação Azul, o arqueiro concluiu uma ultramaratona de 7.890 quilômetros que, de forma épica, percorreu durante 11 dias. Da falha à reflexão. Da troca de ofensas às lágrimas do perdão. Da superação à premiada paz de espírito. Estava escrita uma pequena e emocionante história de três gigantes: um goleiro, uma torcida e o mais lindo clube de futebol do planeta Terra.

Tudo começou no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, na comuna Coquimbo, província de Elqui, no Chile. Mais especificamente debaixo das traves voltadas para o lado do Oceano Pacífico. Já era noite. Pelicanos e gaivotas, fartados dos peixes descartados pelos pescadores na Playa Changa, já dormiam sobre o telhado de zinco da Feria La Costanera.

O Cruzeiro caminhava para uma derrota por 1 a 0 para o Palestino. Na arquibancada, atrás de Cássio, cerca de 20 torcedores cruzeirenses. Quase todos revoltados com o desempenho vergonhoso do time. O silêncio foi rompido por um grito de cobrança em direção ao arqueiro. Ele se virou, encarou sua própria torcida e movimentou a cabeça em sinal de discordância.

O Cruzeiro empatou, no gol do lado voltado para as Cordilheira dos Andes. Mas a esperança por uma virada durou pouquíssimo. A bola volta à área cruzeirense e Cássio – já abalado psicologicamente – a deixa escapar de suas mãos. Escanteio. Gol do Palestino.

Explosão de ódio. Xingamentos direcionados ao goleiro celeste. Com o dedo médio em riste, ele devolve a ofensa. Parecia ser o capítulo final da história de Cássio no Cruzeiro. Mas os 30 passos do gramado até a boca do túnel eram, na verdade, os primeiros da ultramaratona que o gigante – sem saber – iria percorrer.

No dia seguinte, o avião ganhou altura por sobre as minas de cobre. O árido, aos poucos, foi se transformando em montanhas gélidas. Com o coração machucado, o gigante Cássio mal notou o transpor dos Andes. O que seria dele e do Cruzeiro quando pousassem no Triângulo Mineiro para enfrentar o Vasco?

Inter vira sobre Barcelona em jogaço com sete gols e avança à final da Champions

Aquele era o momento da maratona em que o corpo inteiro dói. Tentando convencer a mente a desistir. Mas a cada quase gol do time carioca, Cássio dizia “não”! Aguentou as pancadas. Bloqueou qualquer possibilidade de derrota. Foi um gigante pela própria natureza. Deu a vitória ao time. A superação lhe fez verter lágrimas. Embaladas por uma arquibancada que queria fazer as pazes com seu gigante.

Belo Horizonte. Agora, o Gigante da Pampulha. Contra o Vila Nova, pela Copa do Brasil, o corpo precisava de descanso, mas o arqueiro seguia na pista de corrida. Coube ao pelotão da frente correr por Cássio. Outra vitória. Essa, não veio dele, mas sim, para ele.

Os milhões da CBF ao cunhado cartola de Ednaldo Rodrigues

Flamengo. Outra volta da Pampulha. Passos finais. Os mais difíceis. Mas quando pisou no gramado, foi ovacionado por quem, 11 dias antes, o queria longe do Cruzeiro. Cássio sorriu, agradeceu e seguiu fazendo defesas incríveis.

Último minuto. Já quase na linha de chegada, avistou o pênalti. Gol! De longe, assistiu uma avalanche ser formar em cima de Gabriel, que com as mãos espalmadas para baixo, respeitava seu ex-clube, mas parecia também dizer: “esperem o gigante”.

Cássio então puxou fundo o ar do pulmão e disparou para seus últimos 105 metros. Cruzou a linha de fundo contrária e saltou sobre os companheiros. Vitória. Um fim épico de uma ultramaratona.

Final da Champions será transmitida nos cinemas de todo o país

Cássio parou no círculo central. Olhou a cordilheira de cruzeirenses a festejar. O dedo médio, que antes esteve em riste, movido pela raiva, agora, se recolheu. Os dois punhos cerrados se colaram bem à frente do coração, na altura do escudo do Cruzeiro. Em meio à festa, ele fez o sinal de união. De juntos, colados. Com os olhos brilhando de alegria voltados para a arquibancada.

Cássio entendeu seus erros. A Nação Azul também reconheceu os dela. Ali, bem longe de Coquimbo, escrete e torcida se reconectaram para, lado a lado, voltarem a escrever outras maratonas heroicas e imortais do Cruzeiro querido.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.