Ex-jogador do Cruzeiro supera problema raro e volta à Premier League (Thiago, atacante do Brentford, da Inglaterra)

O atacante Igor Thiago voltou aos gramados da Premier League neste domingo (4/5), ao entrar nos minutos finais da vitória do Brentford sobre o Manchester United, por 4 a 3, na Inglaterra. Revelado pelo Cruzeiro, o centroavante de 23 anos estava fora de ação desde dezembro, quando foi diagnosticado com uma infecção articular – um problema de saúde raro no esporte.

Contratado por 31 milhões de libras – aproximadamente R$ 223 milhões na cotação atual -, Igor Thiago é a compra mais cara da história do Brentford. O jogador brasileiro, que iniciou a carreira na Toca da Raposa, já havia perdido boa parte da temporada por conta de uma lesão no joelho e precisou de mais alguns meses de recuperação após a infecção.

“Estou feliz demais em voltar e, ainda mais, em uma vitória, é algo especial. Foram meses muito difíceis durante a recuperação, mas nunca deixei de acreditar. Estamos na reta final da Premier League e cada ponto vale muito. Vou entregar tudo de mim. Mas, o importante é ajudar o Brentford a terminar a temporada da melhor forma possível”, comentou o jogador.

A estreia oficial de Igor Thiago pelo Brentford ocorreu em novembro do ano passado, quatro meses após a contratação. O atacante havia se lesionado durante um amistoso de pré-temporada contra o AFC Wimbledon, em julho, e precisou passar por cirurgia no menisco do joelho direito. Recuperado, disputou quatro partidas até dezembro, quando foi novamente afastado.

Na época, o técnico Thomas Frank classificou a situação como um enorme “azar”. “O risco de uma infecção articular é muito pequeno, mas, aparentemente, quando se joga no Brentford, essa chance se inverte. Igor tem tido muito azar”, disse.

Artilheiro na Bélgica e na Bulgária

Apesar dos contratempos, o Brentford manteve confiança no potencial do brasileiro, que chegou à Inglaterra após uma temporada impressionante no futebol belga. Pelo Club Brugge, Igor Thiago anotou 18 gols em 34 jogos da Jupiler Pro League e ajudou a equipe a conquistar o título nacional. Também balançou as redes sete vezes na Conference League e marcou quatro gols na Taça da Bélgica.

Antes da passagem pela Bélgica, Thiago se destacou no Ludogorets, da Bulgária, onde foi bicampeão nacional, venceu a Taça e a Supertaça do país. Pelo clube búlgaro, foram 21 gols em 55 partidas, desempenho que o colocou no radar de clubes de ligas maiores.

Thiago no Cruzeiro

Igor Thiago Nascimento Rodrigues chegou ao Cruzeiro em 2019, aos 17 anos, vindo do Verê Futebol Clube, do Paraná. Em 2020, o jovem fez parte de um inevitável processo de refornulação em consequência do rebaixamento da Raposa à Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o elenco contava com vários garotos do sub-20 em meio à debandada dos experientes.

Em pouco mais de dois anos, Thiago disputou 64 partidas pelo Cruzeiro, marcou 10 gols e deu três assistências. Os lances mais memoráveis do centroavante foram o gol de cabeça contra o Atlético, pelo Campeonato Mineiro de 2020 (derrota por 2 a 1), e o tento na vitória por 1 a 0 sobre o Londrina, na Série B de 2021, resultado importante para afastar o risco de queda à Série C.

No início de 2022, o Cruzeiro vendeu Thiago ao Ludogorets, da Bulgária, por 700 mil dólares – R$ 3,6 milhões na cotação de dois anos atrás. Na época, torcedores celestes se queixaram os valores da negociação, visto que o atacante começava a deslanchar com a camisa do clube e vinha atuando bem ao lado de Edu e Vitor Roque.

A notícia Ex-jogador do Cruzeiro supera problema raro e volta à Premier League foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque