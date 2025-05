As autoridades chilenas pediram, nesta sexta-feira (2), a evacuação da costa da região de Magallanes, no extremo sul do país, após emitirem um alerta de tsunami devido a um terremoto de magnitude 7,5 no mar.

"Pedimos a evacuação de toda a costa da região de Magallanes. Neste momento, nosso dever é de prevenir e obedecer às autoridades", escreveu o presidente, Gabriel Boric, em sua conta no X.

ps/mel/aa/dd