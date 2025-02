Nem o mecenato, nem os concursos. Apenas a escuridão

SIGA NO

Leon Myssior é Arquiteto e Urbanista, sócio da incorporadora CASAMIRADOR, fundador do INSTITUTO CALÇADA e acredita que as cidades são a coisa mais inteligente que a humanidade já criou.

Não há como precisar o ano exato em que tudo começou. Para a família Médici (Florença), começou com Giovanni di Bicci de' Medici, em 1410, e seguiu por gerações, com Cosimo de' Medici e Lorenzo de' Medici (Lorenzo, o Magnífico), até 1492. Para a família Sforza (Milão), a coisa aconteceu entre 1480 e 1499 pelas mãos de Ludovico Sforza (Ludovico, o Mouro). Em Ferrara, tivemos Ercole I d'Este (1471-1505) e, por obra e graça da Igreja Católica, os Papas Papa Júlio II, Papa Leão X (membro da família Medici) e Papa Clemente entre os anos de 1503 e 1541.



A renascença italiana abraçou a arte, resgatou a importância da beleza e projetou artistas como Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Donatello, Filippo Brunelleschi, Donato Bramante, Dosso Dossi, Rafael Sanzio e Caravaggio, produzindo um conjunto de pinturas, esculturas e edificações (igrejas, mosteiros, castelos, vilas) de uma riqueza cultural até então desconhecida.



Um marco civilizatório traduzido na percepção, de certa forma radical (para a época), de que a arte eleva não apenas o observador, mas molda uma forma de pensar e agir (uma cultura, uma nova visão de mundo, portanto) aderente aos novos ideais.



Trevas, sombras, claustros, cenários taciturnos, cômodos pouco iluminados dão lugar a uma arquitetura de luz, jardins, arte, cultura, literatura, poesia e a celebração da humanidade, dividindo a exclusividade do divino, até então, tema único. É a conjuração definitiva da iniciativa privada e da sociedade civil na promoção das artes, da arquitetura e da cultura como um todo.



Corta para os dias de hoje. Qualquer pessoa que tenha uma conta no Instagram (e uma curadoria mínima) pode acompanhar a enorme quantidade de novos museus, novas escolas, novos edifícios universitários, novos campi, parques, praças, novos prédios residenciais, novos centros empresariais, enfim, a importância e a abrangência que a Arquitetura tem hoje numa sociedade, moldando cidades e criando novos lugares, áreas de lazer, polos culturais, marcando o estágio civilizatório e o apreço pela cultura de um determinado lugar.



Engana-se quem pensa que esse conjunto esteja restrito ao hemisfério norte ou ao “primeiro mundo”. Há - belos e importantes - exemplares na Argentina, Colômbia, Chile, México, tanto quanto em países africanos e asiáticos, em Israel e no Irã, países ricos e países pobres, grandes e pequenos.

A Arquitetura enquanto marco civilizatório já não é questão de dinheiro, mas de marco civilizatório, um atestado do estágio cultural e humano, uma declaração inequívoca da importância na formação de seus cidadãos e das novas gerações.



Em todos esses países, Arquitetura é coisa séria (e cara), e não há prédio público, escola, parque ou praça que não tenha seu projeto escolhido a partir de um concurso público, aberto, ou por meio de um concurso fechado onde seis ou sete arquitetos importantes são escolhidos a dedo e convidados.



Em comum - e obrigatório, a determinação legal e o compromisso de que toda nova edificação (que receba recursos públicos) seja bonita, impactante, bem construída e inovadora, tanto na imagem arquitetônica quanto na qualidade do espaço construído, nos materiais utilizados, no conforto ambiental. Cada novo prédio é, ao mesmo tempo, um presente para a população, um patrimônio público de qualidade, um fator de regeneração urbana e, muitas vezes, um novo destino turístico.



São escolas feitas de adobe em países africanos (que renderam, inclusive, o Prêmio Pritzker, o Oscar da Arquitetura, para Francis Kéré), mas são museus no Chile e parques de tirar o fôlego, construídos em desertos ou sobre pântanos em pequenas cidades chinesas; são bibliotecas e centros culturais em favelas na Colômbia, são casas de música na Dinamarca, ou coberturas de praças na Espanha, e uma infinidade de melhorias urbanas, prédios grandes e pequenos no México, aquele país de terceiro mundo dominado

pelo narcotráfico. Em comum, o apreço pela Arquitetura e pela arte, e uma genuína preocupação com a melhoria da cidade.



O Brasil, em oposição, detesta a Arquitetura, detesta concursos públicos e detesta a inovação, haja vista a estrutura legal de contratação de projetos, o desinteresse dos órgãos públicos pela Arquitetura e a obsessão por, ou entregar o projeto de Arquitetura para um empreiteira resolver, ou conceber internamente nos órgãos, ou outorgando a “amigos” sob alegação da “dispensa de licitação” ou “notório saber”. No final do dia, a única modalidade que o Brasil parece não gostar de forma alguma é o concurso público de Arquitetura, numa contramão civilizatória, mais clara, impossível.



A Arquitetura só tem importância quando é valorizada, debatida e aberta à participação de todos os Arquitetos. Um país só cresce culturalmente e evolui em termos civilizatórios quando tem prédios contando essa história, embelezando suas cidades e mostrando o potencial e a engenhosidade daquela população (não o “poder” de um governo, mas o quanto disso retorna para seus cidadãos).



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nem mesmo a corrupção endêmica em parte dos países é capaz de conter o apreço pela Arquitetura. A questão, no Brasil, passa mesmo pelo descaso, pelo desinteresse e, talvez, pela falta absoluta de qualquer capital cultural, sequer o mínimo. Todos aprendem o mesmo alfabeto, mas apenas onde há o apreço pela cultura, as letras são montadas em forma de filosofia, literatura e poesia.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.