Só caramelo no paradoxo de querer a raça
Mais lidas
compartilheSIGA NO
Para nós cachorreiros, há uma vantagem na SAF: agora sabemos o que é ter um dono. Podemos experimentar o ponto de vista do cão, que, reza a lenda, só enxerga em preto e branco – assim como nós atleticanos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Enxergo meus tutores com reserva. Eventualmente os ataco com virulência, mas em geral apenas arreganho os dentes. Deve ser por isso que fui apagado do aparador onde ficam os porta-retratos da família. Não sou nenhum pitbull e não desejo feri-los de morte. Sou apenas um pinscher inconveniente, um chihuahua ladrando no portão.
Na Bahia diriam que sou valente, o que sudestinos traduzem por bravo. No entanto jamais fui requisitado para cão de guarda. Nenhum biscroc me foi ofertado em troca do exercício da função. Para isso meus tutores utilizam os amansados – golden retrievers e alguns outros, nem todos tão augustos.
Outro dia, por ocasião do aniversário do tutor principal, o Rubens, a família viajou para o Douro. Sempre quis passear no Douro e mijar em suas muralhas. Me entristeceu o vídeo do Rubão tocando a estrutura com seu dedo podre. De duas uma: ou é mentira e as muralhas não existem; ou, com seu Toque de Merdas, fará desabar a construção secular.
Nesse ínterim, por aqui a casa caiu. Sim, a casa da mãe Joana. Derrota pra Vitória, ouvi dizer, e foi se criando um clima terrível. Rubão na muralha, Rafael na vinícola, apenas o gerente tentando apagar o fogo com seu baldinho de brincar na praia. Meus colegas golden a passar um pano. Eu e minha gangue de pinschers, caramelos e border latas a latir pra caravana do outro lado do portão.
Rubão numa relax, numa tranquila, numa boa. Mandou o estagiário comunicar cinco pontos: 1/ Esqueçam a parte de baixo. O objetivo é estabilizar a parte superior da casa. 2/ A escolha do engenheiro não foi por acaso, embora desconheça seu currículo. 3/ Minutagem aos ativos para que cheguem a tempo. 4/ Elenco oxigenado: ajuda mais quem tem cabelo platinado. 5/ Aqui do Douro o trabalho é de controle rigoroso.
O golden balançou o rabo e ficou assistindo. A gente correu pro portão com a força do ódio, só os antivax da raiva, espumando, querendo a cabeça do gerente e o corpinho do tutor. Garra, determinação e respeito, cachorrada! A caravana lá fora, do outro lado da cerca, barrada no baile. Sempre estacionando os carros. O sistema manipula sem ninguém saber.
A casa caindo e aquele impasse, tutor viajando no Douro e na maionese, deu a louca no gerente, todo mundo compartilhando o Afonso Alberto da resistência. Com a situação a se agravar, o povo foi chamado na emergência: liga pro Samu! Fodasse o plano, bora pro Risoleta Neves!
O jeito foi abrir o portão. Chamar o povo no auxílio do patrão. Só vira-lata, só caramelo no paradoxo de querer a raça do time todo. A gente agora na guarda do proletariado. Apenas 25 pila pra entrar e segurar na corcova e no gogó a estrutura ameaçada pelo fantasma do desabamento. A casa caindo e lá vai a cachorrada no reforço das sapatas, matando as colunas no peito, fazendo a parede, passando a Massa na rachadura do elenco oxigenado.
De repente, um São Bernard, num passe de mágica, calcula a hipérbole conjugada que resultará no encaixe perfeito. A casa se assenta quando a danada entra na casinha. O inimigo levantador de defunto, auxiliado pela cachorrada, logrou sucesso novamente. O outro inimigo segura a lanterna, a informar que há luz no fim do túnel. O tutor já pode retornar do Douro.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Daqui a pouco, ao menor sinal de que a casa de fato se aprumou, a cachorrada será devolvida à parte que lhe cabe naquele latifúndio – o outro lado do portão.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.