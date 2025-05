Brunna Gonçalves e Ludmilla desembarcam com Zuri no Brasil

A pequena Zuri já está entre nós. Ludmilla, de 29 anos, e Brunna Gonçalves, de 33, desembarcaram com a primeira filha do casal na manhã desta sexta-feira (30), em solo brasileiro.

Brunna foi quem segurou a recém-nascida nos braços, protegida com cuidado, enquanto Ludmilla trazia um item inesperado: um quadro enorme com uma foto da família, mostrando as mãos das duas mamães com a da bebê. A cena chamou atenção de quem acompanhava o desembarque e reforçou o clima de união e amor que cerca a chegada da pequena.

Zuri nasceu no último dia 14 de maio, em Miami, após uma temporada de preparação nos Estados Unidos. Brunna havia se instalado no país no início de abril, organizando todos os detalhes para o nascimento da filha. O quartinho montado no luxuoso apartamento da família, avaliado em R$ 13,5 milhões, foi mostrado nas redes sociais, com destaque para a delicadeza e o cuidado com cada detalhe.

O hospital escolhido também não foi qualquer um: referência em partos de celebridades que priorizam discrição e conforto, o local é conhecido por suas instalações de alto padrão. Segundo o jornal Extra, o custo estimado para um parto na unidade varia entre US$ 13 mil e US$ 15 mil, algo em torno de R$ 73 mil a R$ 84 mil. Embora o casal não tenha comentado, o nascimento nos EUA também garante à filha a cidadania americana por direito de solo, o chamado jus soli.

Mesmo com o nascimento fora do país, Lud e Brunna já haviam deixado claro que seguem com planos no Brasil. As duas vivem em uma mansão no Rio de Janeiro, que já estava pronta para receber a herdeira com um quarto completo, com banheiro, closet e até espaço garantido para os futuros mimos. “Baby Brumila vai ser super mimando/mimada”, brincou Brunna meses atrás.

