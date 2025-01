Procura por hospedagens intimistas tem aumento no litoral paulista

Desde sua inauguração em 2024, o Luna Hotel Boutique tem conquistado um lugar especial entre os destinos mais sofisticados do litoral paulista. Com uma proposta que une design contemporâneo, conforto absoluto e atendimento personalizado, o hotel se destaca como uma opção diferenciada no Guarujá, oferecendo uma experiência que vai além da hospedagem tradicional.

O projeto do Luna nasceu de uma reforma meticulosa, pensada para criar um ambiente acolhedor e, ao mesmo tempo, sofisticado. Cada uma das suítes foi desenhada para proporcionar momentos de relaxamento e exclusividade, equipadas com banheiras de hidromassagem, banheiras de imersão ou jacuzzis privativas. Os interiores seguem uma estética elegante, com tons neutros, iluminação suave e mobiliário selecionado para garantir aconchego e requinte. A experiência sensorial vai além do visual: aromas cuidadosamente escolhidos, roupas de cama de altíssima qualidade e um serviço atencioso fazem parte da proposta do hotel.

Nos últimos meses, o Luna tem se tornado também um dos endereços mais procurados para o **Carnaval no Guarujá**. Enquanto a cidade se agita com festas e bloquinhos, o hotel atrai um público que deseja aproveitar a energia do feriado sem abrir mão do conforto e da exclusividade. Os pacotes especiais incluem café da manhã artesanal, drinques exclusivos e até serviços personalizados, como massagens relaxantes e experiências gastronômicas sob medida.

A poucos passos da praia, o Luna Hotel Boutique não é apenas um lugar para descansar, mas um ponto de partida para descobrir o que o Guarujá tem de melhor. A equipe do hotel oferece roteiros personalizados para passeios em ilhas paradisíacas, visitas a restaurantes renomados e momentos de contemplação à beira-mar.

Com uma proposta que equilibra privacidade e sofisticação, o Luna já se firma como um dos hotéis mais desejados do litoral paulista. Seja para uma escapada romântica, um feriado especial ou simplesmente para quem busca uma nova forma de viver o Guarujá, cada estadia ali é uma experiência inesquecível.

















Reservas: https://lunahotel.com.br/

WhatsApp: ?+55(13)996295777