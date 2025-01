Fazenda Vista Alegre celebra 106 anos com evento sobre inovação no agro

Estiva, no sul de Minas Gerais, será o cenário de um dos eventos mais aguardados do agronegócio em 2025. Entre os dias 25 e 29 de março, a histórica Fazenda Vista Alegre abrirá suas portas para a Semana do Agronegócio e Confraternização, reunindo especialistas, produtores, empresários e famílias de todo o país.

O evento será uma oportunidade única para troca de conhecimentos, realização de negócios e fortalecimento de parcerias. A programação inclui palestras técnicas, leilão de cavalos da raça Mangalarga Marchador, feira de artesanato, espaço kids e muito mais.

Fundada em 1919 por Felice Antônio Pasquale e Amadeu Paschoal, pioneiros que transformaram a Fazenda Vista Alegre em um legado de mais de 100 anos, a propriedade é mantida há cinco gerações pela família Pascoal. Hoje, a atual proprietária é Marisa Pascoal de Oliveira, mãe de Bruno Pascoal, que administra o local. Para o administrador, o evento é uma celebração do agronegócio e uma forma de impulsionar o setor na região. Bruno é casado com Luciana Maria Teixeira Moraes e pai de Lara Moraes.

“É com muito orgulho e responsabilidade que administro uma das fazendas mais antigas produzindo leite no Brasil. Em março de 2025 vamos completar 106 anos tirando leite de forma ininterrupta, nunca falhando um dia sequer. Sucessão familiar é algo difícil e cada vez mais raro, mas tenho esperança de deixar este legado para as próximas gerações”, afirma Bruno.

Com foco em temas essenciais como sustentabilidade, tecnologia e produtividade, a Semana do Agronegócio promete atrair público diversificado, inclusive visitantes internacionais.

Programação completa do evento

•25/03

•15h30: Lançamento oficial no Clube Literário de Estiva.

•19h: Live sobre a criação do Mangalarga Marchador, diretamente da Fazenda Vista Alegre.

•26/03 – 17h30

•Palestra com Carlos Ribeiro sobre “Tendências da genética Holandesa, Girolando e novas tecnologias”.

•27/03 – 17h30

•Palestra com Sigismundo Fassbender sobre “Nutrição de cavalos atletas”.

•28/03 – 17h30

•Palestra com Daniela Maria Chagas sobre “Nutrição como ferramenta para melhorar a produtividade de vacas em lactação”.

•29/03 – Dia de Campo

•8h: Abertura oficial.

•9h: Palestra com Hélio João de Farias Neto sobre “Controle biológico de carrapatos em bovinos”.

•11h: Tradicional Queima do Alho.

•14h: Início do Leilão de Mangalarga Marchador.

Além disso, o Dia de Campo contará com feira de artesanato, espaço kids, espaço voltado para o público feminino e comidas típicas da região, proporcionando uma experiência completa para toda a família.

*Patrocinadores e parceiros de peso*

A Semana do Agronegócio acontecerá com o apoio de renomadas empresas e instituições, como:

•Prefeitura Municipal de Estiva

•Piracanjuba

•Guabi Nutrição e Saúde Animal

•EMATER-MG

•Select Sires

•Tortuga

•Coopervas

•Sicoob

•Triama - XCMG

•Confiança Marchador

•Ellite Agronegócios

•MC – Leiloeira Rural

•Cadastral Engenharia

•D.A Selaria

•Jer Artesanato

•JR.7 Cutelaria

•Divina Essência

•Empório do Morango

•Stussi de Vasconcelos Advocacia

•Via Mondo

Para Bruno, as parcerias refletem o compromisso de todos com o desenvolvimento sustentável do agronegócio: “Essas empresas desempenham um papel fundamental, oferecendo recursos financeiros, logísticos e institucionais que tornam este evento possível. É uma alegria contar com marcas tão comprometidas com a inovação e o crescimento do setor”.

Impacto e expectativas

A Semana do Agronegócio espera receber cerca de 1.500 participantes ao longo dos cinco dias, vindos de diferentes regiões do Brasil e até do exterior. Segundo Bruno, o evento é uma oportunidade única para produtores, empresários e entusiastas do agronegócio:

“Aos produtores, empresários, clientes e amigos que participarão, é uma excelente chance de trocar conhecimentos, expandir redes de contato e conhecer as últimas inovações do setor. Que este evento seja um ponto de partida para novos desafios e conquistas.”

Com uma programação técnica de alto nível, parcerias estratégicas e a hospitalidade que só o interior mineiro pode oferecer, a Semana do Agronegócio na Fazenda Vista Alegre promete ser um divisor de águas para o setor e um momento inesquecível para todos os participantes.

Para quem é do agronegócio ou simplesmente admira a força do campo, esta é uma oportunidade imperdível de celebrar o passado, o presente e o futuro deste importante setor.