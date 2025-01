Sophia Turini: Uma nova geração descobre o legado de Ayrton Senna na Netfli

SIGA NO

A série sobre a trajetória de Ayrton Senna, lançada pela Netflix, encerrou 2024 como um dos maiores sucessos da plataforma, figurando no Top 5 e com grandes chances desse início de 2025, continuar figurando no Top 10. Além das atuações dos adultos, um ponto que ganhou destaque nas redes sociais foi a caracterização das crianças, que trouxe emoção e autenticidade às cenas mais sensíveis.

Entre os destaques, está a atuação de Sophia Turini, uma jovem atriz de apenas 8 anos que interpretou Viviane Senna na infância. Sua caracterização impressionou o público pela semelhança física com a irmã de Ayrton Senna, e sua atuação trouxe delicadeza e naturalidade às cenas que exploraram a relação familiar. “Foi muito legal fazer parte dessa história! O Senna era incrível, e fiquei feliz de ajudar a contar isso para quem não o conhecia”, afirmou Sophia.

As cenas que retratam a relação entre Viviane e Ayrton emocionaram o público, trazendo mais profundidade à narrativa e capturando a atenção dos espectadores de maneira marcante. Esses detalhes, somados à qualidade técnica e ao roteiro envolvente, ajudaram Senna a se tornar uma das séries mais comentadas e assistidas da Netflix.

A produção reafirma o impacto do legado de Ayrton Senna, que transcende gerações e segue emocionando espectadores ao redor do mundo. Disponível na Netflix, a série promete continuar no coração dos brasileiros e nas discussões globais em 2025.