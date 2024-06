Entre os dias 1º e 4 de agosto acontece o HackTown em Santa Rita do Sapucaí, MG. Inspirado no SXSW, considerado o maior festival da América Latina, ele traz muita inovação e criatividade. Neste ano o HackTown tem entre seus pilares impulsionar o reggaeton no Brasil e conta com a presença do DJ oficial de J Balvin, pois o ritmo latino é um dos palestrantes do evento.



Entre os convidados a palestrar está o empresário mineiro Ariel Quirino, Head de Comunicação da cantora mexicana Dulce María e Co-fundador da agência Ariprensa.



Natural de Uberlândia, Minas Gerais, Ariel vive há cerca de oito anos no México, onde atua como gestor pessoal, head de comunicação, marketing e social media da estrela latina Dulce Maria.



Seu trabalho com a ex-RBD, aliás, possibilitou o crescimento da artista nas plataformas nos últimos anos. A cantora chegou a ocupar o sétimo lugar entre as mexicanas mais escutadas do país além de grandes feitos na área da comunicação como capas de revistas renomadas. Uma delas foi a Rolling Stone Brasil, sendo a primeira mexicana a alcançar esse espaço, e recentemente tambem foi destaque na Rolling Stone Korea, feitos inéditos na carreira da artista.



Ariel possui mais de 10 anos de experiência na área artística e retornará ao Brasil para falar sobre os seus feitos, citando os cases de sucesso e explicando algumas particularidades do seu trabalho, que envolve assessoria de imprensa, comunicação, marketing, gestão de carreira e redes sociais. O mineiro já foi destaque das Forbes Colômbia e Chile devido às realizações que já alcançou com o seu trabalho.

“Manter uma comunicação sólida e auxiliar no crescimento de cada artista é uma satisfação muito grande e voltar ao meu país para falar sobre as minhas atividades no estado onde comecei a dar os primeiros passos é muito simbólico”, declara. Ariel já esteve à frente de grandes nomes nacionais, como Claudia Leitte, Vitao, Wanessa Camargo, Kevin O Chris, Simaria.

Na Ariprensa, agência que fundou ao lado da sócia, Fernanda Marinho, Ariel possui uma cartela extensa de clientes, são mais de 40 no total. Entre eles: Rebecca, Bruno De Luca, Sarah Andrade, TZ da Coronel, Kamilla Fialho e outros.



“Todos os dias elaboramos planejamentos, traçamos estratégias e seguimos criando novos formatos para alinhar a comunicação dos clientes. É uma responsabilidade muito grande estar à frente da comunicação desses artistas, ser responsável por realizar sonhos e levá-los a lugares que às vezes nem eles mesmos tem como meta, por isso é tão necessário adquirir conhecimento continuamente e ter segurança naquilo que faço”, afirma o empresário.

