Pix Pensão: quando a tecnologia chega para cobrar uma dívida

*Ana Flávia Sales

A aprovação do chamado Pix Pensão pelo Senado traz para o centro do debate uma realidade conhecida por muitas famílias: pensão alimentícia não é favor, ajuda ou gentileza. É obrigação.

E obrigação alimentar tem urgência. Quando a pensão atrasa, não atrasa apenas um pagamento. Atrasa o mercado, a escola, o remédio, o aluguel e a rotina de quem depende daquele valor para viver com o mínimo de previsibilidade.

Por isso, embora o nome “Pix Pensão” soe moderno, o tema é bastante concreto: como fazer a decisão judicial sair do papel e chegar, no dia certo, à conta de quem precisa receber?

Hoje, quando há vínculo formal de emprego, a pensão pode ser descontada diretamente em folha. O problema aparece quando o alimentante não possui emprego formal, trabalha como autônomo, recebe por contas diversas, atua como empresário individual ou simplesmente deixa de pagar.

Nesses casos, muitas vezes, quem cuida da criança ou do adolescente precisa voltar ao Judiciário a cada atraso.

E aqui está a parte mais dura: quem já deveria estar protegido pela pensão passa a depender de um novo processo, uma nova movimentação processual e uma nova espera.

Na vida real, isso pesa.

Porque processo tem prazo. Dependente de alimentos, não!

O projeto aprovado pelo Senado busca enfrentar esse intervalo entre a decisão judicial e o recebimento efetivo do dinheiro. A proposta permite que o juiz determine a transferência automática da pensão, por meio do sistema financeiro, para a conta do beneficiário ou de seu representante legal.

Em termos simples: a Justiça fixa a obrigação, informa os dados necessários e a instituição financeira realiza a transferência na data determinada.

A decisão deverá indicar o valor mensal da pensão, o prazo de duração da obrigação, as contas de débito e crédito e os critérios de atualização. Essa clareza é fundamental, porque valor incerto gera conflito, data incerta gera ansiedade e forma de pagamento incerta gera cobrança permanente.

O Pix Pensão tenta transformar a obrigação alimentar em um fluxo mais previsível.

E, em matéria de alimentos, previsibilidade é proteção.

Outro ponto relevante é a possibilidade de indisponibilização automática de ativos financeiros quando não houver saldo suficiente na conta do alimentante. A medida poderá alcançar valores até o limite da prestação em atraso, devidamente atualizada, e poderá ser convertida em penhora se o inadimplemento permanecer.

Isso pode reduzir uma prática bastante conhecida: a do devedor que paga quando quer, quanto quer, ou apenas depois de muita insistência.

Mas é preciso dizer com honestidade: o pix pensão não resolve tudo.

Ele não substitui a atuação do advogado, a análise do juiz, a fiscalização do caso concreto nem impede todas as manobras de ocultação patrimonial. A tecnologia ajuda, mas não faz milagre.

Ainda assim, a mudança é importante porque altera a lógica da cobrança. Em vez de exigir que o responsável pela criança acione a Justiça a cada atraso, cria-se um mecanismo mais contínuo de cumprimento.

Na advocacia de família, vemos que o atraso da pensão quase nunca vem sozinho. Ele costuma vir acompanhado de desgaste emocional, cobranças constrangedoras, medo de faltar dinheiro e, às vezes, da tentativa de transformar uma obrigação jurídica em instrumento de controle.

Não é raro que quem depende da pensão precise pedir aquilo que já foi fixado judicialmente. Precise justificar o óbvio. Precise explicar que o alimentando come todos os dias, estuda todos os meses, adoece sem pedir licença e cresce com despesas reais.

Por isso, qualquer medida que reduza a necessidade de cobranças sucessivas merece atenção.

O projeto também prevê a produção e divulgação de estatísticas pelo CNJ, preservado o anonimato das pessoas envolvidas e observada a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse ponto é importante porque o Brasil ainda discute alimentos com pouca informação organizada sobre valores, perfil dos beneficiários, volume de ações e gargalos da execução.

Sem dados, a política pública caminha no escuro.

E quando o assunto envolve crianças e adolescentes, isso é incompatível com a prioridade absoluta prevista na Constituição.

A pensão alimentícia não é um detalhe burocrático da separação dos pais. Muitas vezes, ela é a linha que separa uma rotina minimamente organizada de uma vida marcada por improviso e falta.

Por isso, o Pix Pensão não deve ser visto apenas como uma modernização tecnológica. Ele toca em algo mais profundo: a efetividade das decisões judiciais que protegem a subsistência de pessoas vulneráveis.

O Judiciário não pode ser eficiente apenas para reconhecer direitos. Precisa ser eficiente também para fazer esses direitos chegarem a quem deles depende.

A aprovação do projeto pelo Senado é um passo relevante. Agora, com o envio à sanção presidencial, virá o desafio mais importante: fazer a norma funcionar na prática, com segurança jurídica, proteção de dados, integração tecnológica adequada e sensibilidade judicial.

Porque a pergunta principal não é se o Pix é moderno

A pergunta é: por que ainda normalizamos que uma criança ou adolescente precise esperar tanto para receber aquilo que já é dela por direito?

Pensão alimentícia deve ser tratada com a urgência que o próprio nome carrega.

Alimento não espera.

Infância não espera.

Dignidade também não.

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*Ana Flávia Sales é advogada, mestre e professora de Direito Processual Civil

@advogadaanaflaviasales

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.