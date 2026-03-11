8 de março: quando ser mulher ainda significa viver sob risco constante
Data celebrada no último domingo simboliza conquistas, mas revela também a violência de gênero que segue vitimando mulheres no Brasil e no mundo
Por Morgana Santos*
No Brasil, o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, deixou de ser apenas um símbolo de luta por igualdade para se tornar também um momento de luto e alerta. A cada ano, os números da violência contra mulheres e meninas demonstram que os direitos formalmente reconhecidos ainda não se traduziram em segurança real.
O Relatório de Feminicídio 2025, divulgado pelo UNODC em conjunto com a ONU Mulheres¹, confirma que o feminicídio continua a ceifar a vida de dezenas de milhares de mulheres e meninas em todo o mundo, sem sinais consistentes de redução.
De acordo com o levantamento, 83 mil mulheres e meninas foram mortas intencionalmente no último ano. Desse total, 60%, cerca de 50 mil vítimas, foram assassinadas por parceiros íntimos ou familiares. Em média, uma mulher ou menina é morta a cada 10 minutos, o que equivale a 137 mortes por dia.
O contraste com os homicídios masculinos evidencia o caráter estrutural da violência de gênero: apenas 11% das mortes de homens ocorreram nesse mesmo contexto familiar ou afetivo. Os dados afastam qualquer leitura que trate o feminicídio como um fenômeno isolado ou fruto exclusivo da criminalidade. Trata-se de um problema profundamente ligado às relações de poder, à desigualdade e à naturalização da violência contra o corpo feminino.
Casos recentes expõem a face cotidiana da violência
No Brasil, a gravidade estatística ganha contornos ainda mais alarmantes quando se observa a sucessão de casos recentes.
O estupro coletivo de uma adolescente em Copacabana, no Rio de Janeiro, chocou o país. Quatro adultos foram indiciados por estupro coletivo qualificado e cárcere privado. Um adolescente responde por ato infracional análogo ao crime. O caso ganhou repercussão nacional também pelo vínculo das pessoas envolvidas com o Colégio Pedro II, uma das instituições federais de ensino mais tradicionais do país.
O episódio desmonta a falsa ideia de que a violência sexual está restrita a determinados territórios ou contextos sociais. Ela pode ocorrer em ambientes considerados seguros, entre pessoas conhecidas, em relações marcadas por confiança, e justamente por isso causa danos ainda mais profundos.
Outro caso que mobilizou a opinião pública envolveu o próprio sistema de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou o afastamento imediato de um desembargador da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), diante de acusações de abuso sexual atualmente em apuração.
A indignação social se intensificou após a divulgação de um voto anterior do magistrado em processo que absolveu um homem acusado de manter relação sexual com uma menina de 12 anos, sob o argumento de que haveria um “vínculo afetivo consensual”, com anuência dos pais. A decisão gerou críticas de especialistas e autoridades por relativizar a condição de vulnerabilidade absoluta da vítima.
Os dois casos, embora distintos, revelam um ponto comum: a violência contra mulheres e meninas não se limita à esfera criminal, mas alcança instituições, discursos e decisões que deveriam oferecer proteção!
É nesse cenário que se insere a Resolução nº 492/2023, que instituiu o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, de aplicação obrigatória em todo o país.
O documento orienta magistrados e magistradas a considerar os contextos sociais, econômicos e afetivos envolvidos nos processos, evitando decisões baseadas em estereótipos ou na falsa neutralidade. A proposta não cria privilégios, mas busca corrigir distorções históricas que, por décadas, colocaram mulheres em posição de desvantagem diante do sistema de justiça.
- Metade dos feminicídios ocorre em cidades com até 100 mil habitantes, onde só 5% têm delegacia da mulher
Julgar com perspectiva de gênero significa reconhecer que desigualdades estruturais existem e que ignorá-las, em nome de uma suposta imparcialidade, pode reproduzir violências. Trata-se de alinhar o Judiciário aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral.
O sentido do 8 de março em tempos de urgência
O Dia Internacional da Mulher não pode ser reduzido a homenagens protocolares. Diante do avanço da violência, a data se impõe como um chamado coletivo à responsabilidade.
Responsabilidade do Estado, na formulação de políticas públicas eficazes. Responsabilidade das instituições, na apuração rigorosa e no julgamento comprometido com os direitos humanos. Responsabilidade da sociedade, que não pode normalizar discursos que relativizam a violência ou culpabilizam vítimas.
Entre a denúncia e a esperança, o 8 de março permanece como um marco necessário. Um lembrete de que conquistas são reais, mas insuficientes enquanto mulheres continuarem morrendo dentro de suas próprias casas, em relações afetivas ou sob a omissão de quem deveria protegê-las.
Celebrar a data só faz sentido quando a vida das mulheres deixa de ser estatística e passa a ser prioridade!
¹https://www.onumulheres.org.br/noticias/todos-os-dias-137-mulheres-e-meninas-sao-mortas-por-parceiros-intimos-ou-familiares/
* Morgana Santos é advogada civilista
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.