Para sambar miudinho e celebrar 2025 com ritmo e harmonia

Ano Novo é um momento de festa, reflexão e renovação. Assim como as notas de sambas históricos, a vida segue seu ritmo. Algumas vezes em compasso lento, outras acelerado, mas sempre carregado de emoção e mensagens sutis. O hiato entre o Natal e o réveillon faz de Belo Horizonte um lugar tranquilo e quase civilizado. Perfeito para ouvir uma boa música e garimpar bons livros nas livrarias. Na coluna de hoje, que fecha 2024 e abre 2025, resolvi convidá-los a mergulhar em sambas imortais para celebrar o réveillon. Para isso, pedi ajuda de grandes mestres do samba e gênios que vem embalando nossas vidas ao longo de décadas com arte, sensibilidade e filosofia. Me valendo da cadência dessas obras seculares resolvi extrair as minhas mensagens para 2025. Afinal, comemorar 5 anos de colunas semanais tem que ser com festa. E já que tem festa, tem que ser com samba.



Juízo Final: Renovar a Esperança (Nelson Cavaquinho)

Em tempos de incertezas, a esperança é o combustível que nos impulsiona. O Ano Novo representa o ciclo em que a vida nos convida a acreditar novamente na justiça e no amor, que será “eterno novamente”. “O sol há de brilhar mais uma vez" em cada manhã. Apesar dos desafios, é sempre possível recomeçar. Façamos um pacto com a vida: O melhor ainda estará por vir, “quero ter olhos pra ver”.



Nas Asas da Canção: Liberdade para Sonhar (Nelson Sargento)

Nas asas da canção, encontramos a liberdade que miramos. Que o Ano Novo nos convide a voar, atravessar fronteiras e criar melodias para nossos sonhos. A vida tem ritmo próprio, cabe a nós dançá-lo com sabedoria e muita alegria. Deixe que o vento carregue suas frustrações e que o samba da vida o inspire a transformar o comum em extraordinário. Afinal, o verdadeiro presente é viver.



Perdoa: Reconciliação e Paz (Paulinho da Viola)

"Perdoa" nos ensina que o perdão é uma ponte para a liberdade. Que no Ano Novo possamos deixar para trás as dores do passado e reconstruir laços. Perdoar é também um ato de amor-próprio, um presente que damos a nós mesmos. Se existe algo que o Ano Novo nos ensina, é que sempre há tempo para recomeçar. Aceite a fragilidade humana e ofereça compaixão, a si mesmo e aos outros. A paz pede perdão.



Pressentimento: Ouvir a Intuição (Elton Medeiros)

A intuição é uma voz suave que muitas vezes ignoramos. "Pressentimento" fala desse sentimento que nos guia silenciosamente. No Ano Novo, escute mais o seu coração e confie nos sinais que a vida envia. Há uma sabedoria profunda em saber parar e ouvir. Que possamos cultivar momentos de silêncio em meio à correria, para perceber os caminhos que realmente fazem sentido. Deixar a casa aberta facilita a entrada da luz do sol.

Alvorada: A Beleza de Cada Amanhecer (Cartola)

"Alvorada" celebra o recomeço, a esperança que surge com o nascer do sol. Que o Ano Novo seja uma alvorada em nossas vidas, um convite para olhar adiante com otimismo.

A cada dia, temos a chance de reescrever nossa história. Não importa quantas tempestades enfrentemos; o sol sempre estará lá. Que possamos encontrar beleza nas simplicidades diárias e gratidão pelo novo amanhecer. A natureza sorrindo e fingindo...

A Voz do Morro: Orgulho de Quem Somos (ZÉ Keti)

"A Voz do Morro" é um lembrete do poder da nossa identidade e da força coletiva. Neste Ano Novo, que possamos nos orgulhar de nossas raízes e lembrar que cada um de nós tem algo único a contribuir para o mundo. Celebrar que somos brasileiros é um ato de resistência. Que as vozes da comunidade, da família e dos amigos se unam em um coro de solidariedade e esperança. Temos muito a construir.

Samba e Amor: A Magia das Simples Conexões (Chico Buarque)

No samba, encontramos a sutileza do amor descomplicado e sincero. Que no Ano Novo possamos valorizar as conexões humanas e os momentos de ternura. Afinal, o que realmente importa são as experiências compartilhadas e o amor suave das madrugadas. Que cada gesto seja uma nota em uma música infinita de carinho e compreensão. Debaixo de um cobertor de lã aproveite cada segundo de gozo.

Timoneiro: Navegando com Confiança (Paulinho da Viola)

"Timoneiro" não controla o vento, mas pode ajustar as velas. Que o Ano Novo seja uma viagem repleta de aprendizado, onde sejamos capitães de nossas próprias vidas. A vida é um mar imprevisível, mas com coragem e resiliência, podemos superar qualquer tempestade. Seja o timoneiro do seu destino, guiado pela esperança e pela convicção de que dias melhores estão logo ali, na esquina.

Quando Eu Me Chamar Saudade: O Legado que deixamos (Nelson Cavaquinho)

"Quando Eu Me Chamar Saudade" nos lembra brevidade e do que deixamos para trás. Que no Ano Novo possamos viver de forma a construir memórias que inspirem saudade e carinho nos que amamos. Viver intensamente cada momento é a melhor forma de perpetuar nossa essência. Que cada passo neste novo ano seja dado com a consciência de que estamos deixando um rastro de amor e alegria.

Olho por Olho: Justiça com Sabedoria (Daniel Santos e Zé Do maranhão)

"Olho por Olho" nos lembra da importância de buscar justiça com sabedoria e equilíbrio nas relações de gênero. Que no Ano Novo possamos resolver os conflitos com diálogo e empatia. Que este seja o ano de construir pontes.

Põe Pimenta: O Sabor da Vida (Beto Sem Braço e Jorge Aragão)

"Põe Pimenta" na voz de Elza Soares nos convida a colocar mais intensidade e sabor em nossa existência. Que no Ano Novo possamos sair da rotina, degustar o novo e viver. A vida é mais saborosa quando nos permitimos temperá-la com risos, aventuras, criatividade e claro responsabilidade. Que cada dia deste novo ciclo seja repleto de paixão, alegria e sabor. Assim, já nos convidava Epicuro nos réveillons há cerca de 271 anos antes de Cristo.



Feliz Ano Novo! Que 2025 seja repleto de samba, amor e sonhos realizados.