442

Cantor e compositor é homenageado nesta quarta Reprodução/Google

Um dos maiores nomes do samba no Brasil, o cantor e compositor Cartola completaria 115 anos nesta quarta-feira (11/10). O sambista marcou a história brasileira da música e hoje ganhou uma homenagem do Google. Na página inicial do site, é possível ver uma animação com uma de suas maiores composições: "Preciso Me Encontrar".





Para celebrar a data, o Fluminense também decidiu fazer uma homenagem ao artista. O time lança, nesta quarta, uma camisa com uma dedicatória a Cartola na barra inferior da roupa. O lançamento foi pensado já que o cantor carioca tinha uma relação próxima com o clube tricolor das Laranjeiras e até se tornou amigo de um dos jogadores da época, o goleiro Marcos Carneiros de Mendonça.





Curiosamente, o Fluminense veio a conquistar o título no Campeonato Carioca em 30 de novembro de 1980, exatamente na mesma data em que o cantor faleceu. Em vida, seus grandes sucessos foram "As Rosas Não Falam", "Preciso Me Encontrar" e "O Mundo é Um Moinho".





Neste ano, o Google prestou homenagem através do Doodle da página inicial para vários outros nomes que fizeram história, seja na arte, na ciência ou no esporte. Em junho, o site de busca exibiu um doodle em comemoração ao 225º aniversário do escritor italiano Giacomo Leopardi. Recentemente, em julho, o Google também comemorou o próprio aniversário de 25 anos com um Doodle especial.