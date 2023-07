Google faz homenagem a Eunice Newton Foote; saiba quem foi a cientista

Apesar de hoje ser reconhecida, Eunice Newton Foote teve seu trabalho ignorado por quase um século (foto: Google)

Nesta segunda-feira (17/7), o Google presta uma homenagem a Eunice Newton Foote. Na página inicial de pesquisa, os usuários se deparam com um banner comemorativo ao aniversário de 204 anos da estudiosa. O doodle também inclui uma série de slides com os principais pontos de suas investigações.

A cientista foi a primeira pessoa a descobrir o efeito estufa e seu papel no aquecimento do clima da Terra. Foote nasceu em 1819, em Connecticut, nos Estados Unidos, ainda na infância, estudou na Troy Female Seminary, uma escola que incentivava a carreira acadêmica das estudantes, com palestras sobre ciência e laboratório de química.

Além de uma cientista muito importante, ela também fez parte do movimento feminista. Em 1948, Foote participou da primeira Convenção dos Direitos da Mulher em Seneca Falls. Além disso, foi a quinta signatária da Declaração de Sentimentos, um documento que surgiu desse encontro, e exigia igualdade para as mulheres em status social e legal.

Naquela época, as mulheres não eram bem-vindas na comunidade científica. Por isso, Foote começou suas pesquisas por conta própria. O estudo consistia em colocar termômetros em cilindros de vidro e observar o comportamento dos gases internos conforme a diferença de temperatura. Para isso, ela analisou o ar, o vapor de água e CO2 .

Foi assim que ela descobriu que o cilindro contendo dióxido de carbono tinha aquecimento mais significativo do sol. O fato fez com que ela fizesse a conexão entre o aumento dos níveis de CO2 e o aquecimento da atmosfera. Ou seja, ela foi a primeira pessoa a descobrir o que chamamos hoje de efeito estufa.

Depois de publicar suas descobertas, Foote se dedicou a outro estudo, sobre eletricidade estática atmosférica. As duas pesquisas saíram na revista Proceedings of the American Association for the Advancement of Science. Esses foram os dois primeiros estudos de física publicados por uma mulher nos Estados Unidos.

Além disso, Foote também é conhecida por inventar uma máquina para fabricar papel. Não há mais registros de seus trabalhos científicos.

Apagamento

Apesar de hoje ter seu trabalho reconhecido, Foote teve sua pesquisa amplamente ignorada por quase 100 anos. Mesmo na época, ela não apresentou seu próprio trabalho. Quem fez isso foi Joseph Henry, o primeiro diretor da história do prestigiado instituto Smithsonian, durante a reunião anual da Associação Americana para o Avanço da Ciência, por volta de 1856.

Segundo especialistas, Henry fez isso como uma forma de dar créditos a Foote, que foi citada como autora da pesquisa, sem chocar com a sociedade. Vale lembrar que, no século XIX, homens e mulheres não ocupavam o mesmo lugar nas áreas de educação e produção científica.

Durante sua apresentação, Henry disse que "a ciência não tem país ou sexo" e que "a atuação da mulher inclui não apenas o belo e o útil, mas o verdadeiro". Ainda que a pesquisa de Foote tenha tido alguma repercussão na imprensa e tenha sido publicada em alguns periódicos científicos, seu trabalho ficou esquecido.

Três anos após a apresentação de Henry, um pesquisador irlandês chamado John Tyndall fez uma série de publicações sobre o efeito estufa, se consagrando como o cientista que comprovou o fenômeno. Ainda há muita discussão se ele sabia ou não das contribuições de Foote.