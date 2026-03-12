O material quântico que faz a eletricidade fluir sem perder energia

Pela primeira vez na história, cientistas criaram um material quântico no qual a eletricidade flui sem perder energia na forma de calor. A descoberta, publicada na revista Nature, representa um salto científico que pode transformar desde smartphones até redes elétricas de alta tensão. O que está em jogo é a possibilidade real de eliminar o maior inimigo da eletrônica moderna: a dissipação térmica.

A dissipação de calor é um fenômeno inevitável nos materiais convencionais, pois quando elétrons se movem por um fio de cobre ou ouro, eles colidem com átomos e impurezas, perdendo parte de sua energia em forma de calor. É o costumamos chamar de efeito Joule. Esse efeito é responsável por aquecer celulares, limitar o desempenho de processadores e exigir sistemas de resfriamento cada vez mais complexos. Em data centers, por exemplo, uma parcela significativa da energia consumida é dedicada apenas a manter servidores frios o suficiente para não falharem.

O novo material quântico rompe completamente essa lógica. Nele, os elétrons se movem de forma organizada, sem colisões internas, como se estivessem em uma rodovia expressa sem obstáculos. Esse comportamento é possível graças a um estado topológico da matéria, no qual as propriedades quânticas

do material criam canais protegidos para o fluxo elétrico. Em vez de ricochetear como bolas de fliperama, os elétrons seguem trajetórias estáveis, sem perder energia.

A base dessa inovação é o diteleneto de molibdênio, o MoTe?, organizado em duas camadas atômicas levemente torcidas entre si. Essa torção cria um padrão conhecido como moiré, que altera profundamente o comportamento dos elétrons. O resultado é um isolante sem dissipação, um estado exótico que até então existia apenas como previsão teórica.

Mas não para por aí. O mais impressionante é que o efeito foi observado sem a necessidade de campos magnéticos intensos, algo que diferencia esse material de supercondutores tradicionais e amplia enormemente seu potencial de aplicação.

A descoberta inaugura o que muitos pesquisadores já chamam de eletrônica topológica, ou seja, uma eletrônica independente de materiais que lutam contra o calor. Isso abre caminho para processadores que não esquentam, baterias mais duráveis, redes elétricas mais eficientes e até computadores quânticos mais estáveis. A eliminação da resistência elétrica interna significa que a energia pode ser transportada sem perdas, algo que mudaria profundamente o consumo energético global. O impacto industrial é imediato. A eletricidade pode fluir sem dissipação, dispositivos podem operar com menos energia, durar mais e alcançar velocidades antes impossíveis. Em outras palavras, o material não apenas melhora a eficiência, mas redefine os limites do que a eletrônica pode ser.

Ainda há desafios pela frente, como a produção em escala e a estabilidade do material em condições reais de uso. Mas o fato de que esse estado da matéria foi demonstrado experimentalmente já é, por si só, um marco histórico.

