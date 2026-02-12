Como um jogo pode mudar uma indústria inteira

Há histórias que parecem pequenas demais para explicar grandes revoluções. Um estudante, um laboratório improvisado e um jogo de tiro em primeira pessoa lançado no fim dos anos 1990. Nada disso soa como o ponto de virada de uma indústria multibilionária, mas foi exatamente assim que começou uma das transformações mais profundas da computação moderna.

No fim da década de 1990, Ian Buck, então estudante de Stanford, decidiu montar um supercomputador artesanal usando 32 placas gráficas GeForce para rodar Quake III Arena. A ideia parecia apenas uma ousadia nerd, um experimento para testar limites, mas Buck estava abrindo caminho para uma revolução que mudaria a forma como computadores trabalham, como empresas inovam e como a ciência resolve problemas complexos.

Naquele período, placas gráficas eram vistas como acessórios para gamers, responsáveis apenas por renderizar imagens e efeitos visuais. Ao contrário da CPU, que tem poucos núcleos muito sofisticados, uma GPU possui centenas ou milhares de núcleos menores e mais simples. É como se a CPU fosse um chef de cozinha altamente especializado e a GPU, um exército de cozinheiros rápidos, eficientes e capazes de trabalhar juntos em perfeita sincronia.

Buck percebeu algo que poucos enxergavam: aquelas placas eram, na verdade, máquinas paralelas extremamente poderosas, capazes de realizar milhares de cálculos simultâneos. O problema é que ninguém sabia como programálas para fazer mais do que gráficos. Foi aí que a brincadeira virou ciência. Ao adaptar algoritmos científicos para rodar nas GPUs, Buck obteve resultados tão impressionantes que chamou a atenção da NVIDIA, que o contratou para transformar aquela descoberta em uma plataforma oficial.

Assim nasceu o CUDA, um modelo completo de programação paralela, com extensões de linguagem, bibliotecas, drivers e ferramentas que permitem que programas escritos em C ou C++ rodem diretamente na GPU. Ele introduziu um modo de execução chamado SIMT, no qual milhares de threads executam a mesma instrução em paralelo, cada uma com seus próprios dados. Essa estrutura permitiu que a GPU deixasse de ser um acessório gráfico e se tornasse um processador de propósito geral, capaz de acelerar cálculos científicos, simulações físicas, análises de dados e, mais tarde, o treinamento de redes neurais profundas.



O mais interessante é que essa revolução não nasceu de um plano corporativo grandioso e complexo, mas de um estudante curioso que queria rodar um jogo com desempenho absurdo. É um lembrete poderoso de que inovação não segue roteiros e, muitas vezes, surge de necessidades práticas, obsessões pessoais ou simples curiosidade.



A trajetória do CUDA também revela algo que o Brasil ainda hesita em aceitar: grandes transformações tecnológicas nascem de ambientes onde pesquisa, experimentação e liberdade acadêmica são incentivadas. Se Buck tivesse sido desencorajado, se não houvesse laboratório, se não houvesse espaço para testar ideias aparentemente inúteis, essa revolução simplesmente não teria acontecido.



Se você é um jogador, da próxima vez que alguém mandar você parar de jogar porque “isso não leva a nada”, conte essa história. Quem sabe não está ali, no meio de uma partida, o início de outra revolução.

