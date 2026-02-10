Assine
Personagens de games famosos que têm conexão com o Brasil

Redação Flipar
    Blanka – Um dos personagens mais famosos de Street Fighter é Blanka, seja pela sua aparência diferente como pelos seus ataques característicos. De acordo com o criador do jogo, ele era conhecido como Jimmy e ficou com essa aparência após seu avião cair na Floresta Amazônica.

    Foto: Reprodução/ Street Fighter
    Sean Matsuda – O nome não parece muito de um brasileiro, mas seu estilo de luta em Street Fighter se assemelha muito ao gingado nacional, além de ter trajes com as cores e o símbolo do país.

     Foto: Reprodução/ Street Fighter
    Eddy Gordo – Com um nome que não tem relação com sua aparência, Eddy Gordo é um dos personagens de Tekken e usa movimentos baseados em capoeiristas brasileiros.

    Foto: Reprodução/ Tekken
    Bob Wilson – Mais um personagem que tem relação com a capoeira, porém ele participa do jogo Fatal Fury.

     Foto: Reprodução/ Fatal Fury
    Carlos Oliveira – Resident Evil Ã© um dos jogos de videogame mais famosos do mundo e Carlos Oliveira Ã© um dos personagens selecionÃ¡veis por quem joga, sendo que o mercenÃ¡rio virtual teve atÃ© apariÃ§Ã£o nas telas do cinema.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o/ Resident Evil
    Allejo – Provavelmente um dos personagens brasileiros mais emblemáticos e famosos é Allejo, do International Superstar Soccer, que surgiu porque a Konami não tinha a licença para usar os nomes reais dos jogadores de futebol.

     Foto: Reprodução/ International Superstar Soccer
    Laura Matsuda – Mais uma personagem que aparece em Street Fighter, Laura Matsuda tem um estilo de luta que mescla jiu-jitsu e capoeira.

     Foto: Reprodução/ Street Fighter
    Aldebaran – Aldebaran de Touro é um dos 12 cavaleiros que vestem as armaduras douradas no game/anime “Cavaleiros do Zodíaco”. É reconhecido como um dos personagens com maior força física da trama.

    Foto: Reprodução/ Cavaleiros do Zodíaco
    Lúcio – Um dos poucos personagens brasileiros com um nome característico do país, Lúcio é do jogo Overwatch e passou sua infância em uma favela no Rio de Janeiro.

    Foto: Reprodução/ Overwatch
    Jetstream Sam – Seu verdadeiro nome é Samuel Rodrigues e é um cyborg do jogo Metal Gear Rising: Revengeance.

     Foto: Reprodução/ Metal Gear Rising
    Golrio – Um dos lutadores menos conhecidos pelo público, Golrio é do jogo Fight Fever e se caracteriza por ter semelhança física e de traje com um pajé, representando determinadas tribos indígenas brasileiras.

     Foto: Reprodução/ Fight Fever
    Roberto Miura – São muitos os personagens lembrados em games como lutadores, porém, seguindo a tradição nacional, Roberto Miura, do Rival Schools, tem relação com o futebol, esporte popular nacional.

     Foto: Reprodução/ Rival Schools
    Christie Monteiro – A personagem de Tekken se caracteriza por ter golpes semelhantes aos de um capoeirista e um estilo similar com outro lutador brasileiro do jogo, Eddy Gordo.

    Foto: ReproduÃ§Ã£o/ Tekken
    Leona Heidern – Personagem do King of Fighters, ela tem um alto poder de combate e tem como versão oficial o fato de ter sido encontrada em solo brasileiro, antes de começar seus treinamentos.

    Foto: Reprodução/ The King Of Fighters
    Milla Vodello – Essa personagem é marcante no jogo Psychonauts, sendo que suas habilidades são levitar e também de mandar muito na dança.

     Foto: Reprodução/ Psychonauts
    Neeko – Um dos jogos mais populares do mundo é League of Legends e o Brasil não passa despercebido, não só pela grande quantidade de jogadores como também pela personagem Neeko.

     Foto: Reprodução/ League Of Legends
    Richard Meyer – Richard Meyer é mais um personagem que está relacionado com a capoeira e mais um lutador do tradicional jogo Fatal Fury.

     Foto: Reprodução/ Fatal Fury
    Capitão – Personagem do Rainbon Six Siege, Capitão faz parte do Batalhão de Operações Especiais (Bope), setor famoso da polícia brasileira.

    Foto: Reprodução/ Rainbow Six Siege
    Rikuo – Muitos devem se perguntar porque Rikuo, do jogo Darkstalkers, da Capcom, é brasileiro. A resposta é simples: ele vive em um reino aquático localizado no fundo do rio Amazonas.

    Foto: Reprodução/ Darkstalkers
    Khushnood Butt – Ele se chama Marco Rodriguez e teve essa mudança de nome por escolha da versão americana. É do jogo Fatal Fury.

     Foto: Reprodução/ Fatal Fury
