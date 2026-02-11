IA ajuda a decifrar jogo de tabuleiro da era romana

Durante anos, uma pedra calcária redonda e branca, que data da época romana e apresenta misteriosas linhas geométricas, intrigou pesquisadores holandeses.

Agora, o mistério parece ter sido esclarecido com ajuda da tecnologia: acredita-se que se trata de um antigo jogo de tabuleiro cujas regras foram deduzidas por inteligência artificial.

Com imagens em 3D, os pesquisadores constataram que algumas linhas eram mais profundas do que outras, o que sugere que as peças se moviam com frequências diferentes.

"Podemos observar o desgaste ao longo das linhas da pedra, exatamente onde uma peça deslizava", explicou Walter Crist, arqueólogo da Universidade de Leiden e especialista em jogos antigos.

Outros pesquisadores da Universidade de Maastricht utilizaram posteriormente um programa de inteligência artificial chamado Ludii, treinado com as regras de cerca de 100 jogos antigos da mesma região da pedra romana.

O computador "produziu dezenas de possíveis conjuntos de regras. Depois se autoavaliava e identificou algumas variantes que eram agradáveis para os humanos", afirmou Dennis Soemers, da Universidade de Maastricht.

No entanto, Soemers fez uma ressalva: "Se você fornece ao Ludii um padrão de linhas como o dessa pedra, ele sempre encontrará regras para o jogo. Portanto, não podemos ter certeza de que os romanos o jogavam exatamente dessa maneira".

O objetivo desse "jogo de estratégia enganosamente simples, mas empolgante" era capturar as peças do adversário no menor número possível de movimentos. A pesquisa científica e as regras do jogo foram publicadas na revista Antiquity.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ric/sh/mb/pc/lm