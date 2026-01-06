Assine
overlay
Início Caminho Digital
Paulo Guerra
Paulo Guerra
CAMINHO DIGITAL

Quando o biológico e o mecânico se aproximam

Estamos entrando em uma era em que máquinas estão se tornando capazes de sentir, interpretar e reagir ao ambiente de forma muito mais natural

Publicidade

Mais lidas

Paulo Guerra
Paulo Guerra
Repórter
06/01/2026 15:16 - atualizado 06/01/2026 15:17

compartilhe

SIGA NO google news
x
A divisão entre organismos vivos e máquinas está desaparecendo rapidamente - (crédito: Freepik)
A divisão entre organismos vivos e máquinas está desaparecendo rapidamente crédito: Freepik

A fronteira entre organismos vivos e máquinas sempre pareceu bem definida. De um lado, sistemas feitos de células, tecidos e impulsos nervosos; do outro, circuitos, motores e estruturas rígidas. Mas essa divisão está desaparecendo rapidamente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Avanços recentes em robótica, neurociência, materiais inteligentes e bioengenharia mostram que o futuro será habitado por tecnologias que não apenas imitam a vida, como funcionam segundo os mesmos princípios biológicos. Dentre essas inovações, uma das mais impressionantes é a NRE-skin, uma pele robótica neuromórfica (que funciona como nosso sistema neural) capaz de dar a máquinas algo muito próximo do tato humano e até mesmo reflexos de dor.

A NRE-skin, desenvolvida por pesquisadores chineses, simula o funcionamento do sistema nervoso humano ao processar informações sensoriais por meio de pulsos elétricos semelhantes aos sinais neurais. Ela é composta por camadas de polímeros (plásticos) flexíveis com sensores de pressão que enviam sinais codificados em forma, magnitude, duração e frequência, exatamente como nossos nervos fazem ao transmitir informações ao cérebro.

A tecnologia não apenas detecta o toque, mas identifica a intensidade, a localização exata e até danos na própria pele, graças a sinais periódicos de “estou funcionando” que cessam quando há falha em algum ponto do material.

Um de seus aspectos mais revolucionários é sua capacidade de gerar reflexos imediatos, sem depender do processador central do robô (o cérebro do robô), similar aos nossos reflexos involuntários. O funcionamento é simples: quando a pressão ultrapassa um limite considerado perigoso, a pele envia um pulso direto aos motores, fazendo o robô recuar instantaneamente, assim como fazemos ao tocar algo quente ou afiado.

Leia Mais

Enquanto a NRE-skin aproxima máquinas da sensibilidade neural, outra linha de pesquisa aproxima máquinas da capacidade de cicatrização da pele humana. Um exemplo recente é o estudo “3D printed self-healing, degradable on-skin electronics with liquid metal for multi-functional monitoring” (DOI: 10.1016/j.cej.2024.159190).

Nele, pesquisadores desenvolveram um elastômero (pele artificial) flexível, autorreparável, biodegradável e aderente à pele humana, capaz de ser impresso em 3D com alta precisão. Esse material apresenta uma eficiência de autorreparo de 99,5%, resistência mecânica elevada e capacidade de degradação ambiental, aproximando-se do comportamento de tecidos biológicos.

O estudo foi além e combinou esse elastômero com circuitos feitos de metal líquido Galinstan (GaInSn), que também se autorreparam quando fraturados. O resultado é uma plataforma eletrônica multicamadas capaz de monitorar sinais fisiológicos, como temperatura, movimentos corporais e sinais eletrofisiológicos, mesmo durante estiramento, dobra ou torção.

Além disso, o dispositivo pode ser reciclado simplesmente mergulhando-o em etanol (álcool domiciliar), que dissolve o polímero e libera os componentes eletrônicos para reutilização.

O encontro entre biologia e engenharia está transformando a robótica em algo mais sensível, adaptável e quase vivo. Tecnologias como a NRE-skin e as peles regenerativas levantam novas questões sobre o que significa “sentir” para uma máquina, até onde queremos que robôs se pareçam conosco e como essas tecnologias transformarão nossa relação com o mundo físico.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

mecanico robotica tecnologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay