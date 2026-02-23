Abre alas para a tecnologia passar

O carnaval brasileiro é, antes de tudo, uma celebração da vida, com música que pulsa no peito, fantasia que vira poesia, rua que se transforma em palco. Ele é uma das expressões culturais mais ricas do planeta, capaz de unir tradição, criatividade e diversidade em uma festa que move milhões de pessoas e bilhões de reais.



Mas, por trás do brilho, do batuque e da alegria contagiante, existe um elemento que cresce a cada ano e que já se tornou indispensável para que tudo funcione: a tecnologia.



Se antes o carnaval dependia quase exclusivamente de costureiras, carnavalescos, artesãos e ritmistas, hoje ele também se apoia em engenheiros, programadores, designers digitais e especialistas em dados.



A evolução é visível. Nos anos 1980, a inovação era o carro alegórico hidráulico; nos anos 2000, vieram os primeiros sistemas de som digitalizados; agora, na era do carnaval 4.0, vemos sensores, RFID, inteligência artificial, realidade aumentada e softwares de modelagem 3D desfilando lado a lado com baianas, passistas e mestres-salas.

As escolas de samba são um exemplo claro dessa transformação. Muitas já utilizam softwares de CAD para projetar alegorias, drones para mapear a evolução na avenida, sistemas de automação para controlar movimentos de carros e até IA para prever gargalos de desfile. Escolas tradicionais como a Grande Rio e a Portela já trabalham com equipes técnicas dedicadas exclusivamente à inovação, integrando tecnologia ao processo criativo sem perder a essência artesanal do samba. É a tradição abraçando o a tecnologia em prol de um futuro de coexistência.

Nos blocos de rua, a mudança também é evidente. Aplicativos de geolocalização ajudam foliões a encontrar seus blocos favoritos, enquanto sistemas de monitoramento em tempo real auxiliam prefeituras a controlar fluxo, segurança e mobilidade. Cidades como Salvador e Recife ampliaram o uso de câmeras inteligentes e etiquetas RFID para rastrear trios elétricos, controlar acesso e otimizar rotas. A tecnologia, nesse caso, não substitui a festa, ao contrário, ela garante que ela aconteça com mais segurança e organização.



E há ainda o impacto econômico. O carnaval movimenta mais de R$ 8 bilhões por ano no Brasil, segundo estimativas recentes, e boa parte desse valor passa por soluções digitais: pagamentos por aproximação, plataformas de venda de ingressos, aplicativos de transporte, sistemas de gestão de eventos e até startups especializadas em figurinos, logística e iluminação.



O carnaval se tornou um laboratório de negócios, onde tradição cultural e inovação tecnológica se encontram para gerar oportunidades, mas talvez o aspecto mais fascinante dessa história seja outro: ao participar da festa, as pessoas acabam incorporando tecnologias sem perceber. O folião que usa um app para achar o bloco, a passista que grava seu ensaio com filtros de realidade aumentada, o turista que paga tudo com carteira digital, o componente de escola que aprende tecnologia para construir carros e alegorias, todos estão desenvolvendo competências tecnológicas que, depois, passam a fazer parte do cotidiano. O carnaval funciona como uma porta de entrada para novas tecnologias, porque as apresenta de forma natural, divertida e coletiva.



No fim das contas, o carnaval continua sendo aquilo que sempre foi: uma explosão de criatividade popular. A diferença é que, agora, essa criatividade encontra novas ferramentas para se expressar.

