Especialistas preveem shows com tradução em tempo real e ‘realidade aumentada’
A estrutura é impressionante: tela LED de 16k, 15 mil m² e 160 mil alto-falantes!Foto: Reprodução/YouTube
Avaliada em US$ 2,3 bilhões, a arena representa o futuro dos shows — porém, viável apenas para poucos, devido aos custos altíssimos.Foto: Wikimedia Commons/Y2kcrazyjoker4
Por conta disso, especialistas afirmam que esse tipo de estrutura é inviável no Brasil e em grande parte do mundo. A informação é do jornal O Globo.Foto: Divulgação/The Sphere at The Venetian
O espetáculo “ABBA Voyage”, que acontece em Londres desde 2022, usa “avatares interativos” e custou US$ 175 milhões para ser criado.Foto: Divulgação/Johan Persson
Outros especialistas do setor apostam que os óculos de realidade aumentada, integrados ao celular, permitirão experiências personalizadas nos shows.Foto: Divulgação/Meta
“Os óculos de realidade aumentada podem criar camadas visuais interativas e personalizadas, como dar a letra da música traduzida ou a história da banda e efeitos visuais individuais”, afirmou Rafael Lazarini, vice-presidente da produtora Live Nation para a América Latina.Foto: Luuk Wouters/Unsplash
Outra evolução que deve ocorrer são as telas 3D semelhantes às de painéis digitais de Tóquio e Nova York, que poderiam trazer efeitos visuais impressionantes, como instrumentos “saindo” da tela.Foto: Reprodução/YouTube Drone Snap
Batman Zavareze, diretor de arte de grandes artistas brasileiros, acredita que, em breve, as telas serão substituídas por projeções holográficas avançadas.Foto: Reprodução
“A gente não vai mais precisar de uma tela física, ela vai se abrir de forma etérea, em camadas. O mais próximo disso é a holografia, mas uma holografia que ainda vai ser inventada”, afirmou ele.Foto: Sam Abbott/Unsplash
A Sphere, em Las Vegas, foi inaugurada em 29 de setembro de 2023. Os primeiros vídeos viralizaram nas redes sociais e deixaram muitos internautas impressionados.Foto: Reprodução/Sphere
Para sua estrutura, foram utilizadas 3 mil toneladas de aço no telhado da cúpula e uma estrutura interna de 730 toneladas para suportar as telas de LED e o sistema de áudio.Foto: Wikimedia Commons/Y2kcrazyjoker4
Tem 112 metros de altura e 157 metros de largura em seu ponto mais amplo. É considerada a maior estrutura esférica do mundo.Foto: Reprodução/Instagram
O exterior da Sphere é coberto por uma gigantesca tela de LED de alta resolução, que se estende por mais de 54 mil metros quadrados, transformando a estrutura em um espetáculo visual por si só.Foto: Flickr - Harold Litwiler
Por dentro, a experiência é ainda mais impactante. A tela de LED de 15 mil metros quadrados é considerada a maior e mais alta do mundo.Foto: Wikimedia Commons/ lightpants
A tela proporciona um ambiente visual imersivo que transporta a audiência para vários tipos de cenários.Foto: Wikimedia Commons/Phillip Lebowitz
A capacidade da Sphere é de 18 mil pessoas sentadas, com espaço para até 20 mil se forem consideradas as que ficam em pé.Foto: Wikimedia Commons/Paul White
Todos os assentos têm acesso à internet de alta velocidade, e 10 mil assentos incorporam tecnologia háptica, o que significa que eles podem vibrar e simular movimentos, aumentando a sensação de imersão.Foto: Reprodução/Sphere Entertainment