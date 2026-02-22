Assine
Especialistas preveem shows com tradução em tempo real e ‘realidade aumentada’

RF
Redação Flipar
    A estrutura é impressionante: tela LED de 16k, 15 mil m² e 160 mil alto-falantes!

     Foto: Reprodução/YouTube
    Avaliada em US$ 2,3 bilhões, a arena representa o futuro dos shows — porém, viável apenas para poucos, devido aos custos altíssimos.

     Foto: Wikimedia Commons/Y2kcrazyjoker4
    Por conta disso, especialistas afirmam que esse tipo de estrutura é inviável no Brasil e em grande parte do mundo. A informação é do jornal O Globo.

     Foto: Divulgação/The Sphere at The Venetian
    O espetáculo “ABBA Voyage”, que acontece em Londres desde 2022, usa “avatares interativos” e custou US$ 175 milhões para ser criado.

     Foto: Divulgação/Johan Persson
    Outros especialistas do setor apostam que os óculos de realidade aumentada, integrados ao celular, permitirão experiências personalizadas nos shows.

     Foto: Divulgação/Meta
    “Os óculos de realidade aumentada podem criar camadas visuais interativas e personalizadas, como dar a letra da música traduzida ou a história da banda e efeitos visuais individuais”, afirmou Rafael Lazarini, vice-presidente da produtora Live Nation para a América Latina.

     Foto: Luuk Wouters/Unsplash
    Outra evolução que deve ocorrer são as telas 3D semelhantes às de painéis digitais de Tóquio e Nova York, que poderiam trazer efeitos visuais impressionantes, como instrumentos “saindo” da tela.

     Foto: Reprodução/YouTube Drone Snap
    Batman Zavareze, diretor de arte de grandes artistas brasileiros, acredita que, em breve, as telas serão substituídas por projeções holográficas avançadas.

     Foto: Reprodução
    “A gente não vai mais precisar de uma tela física, ela vai se abrir de forma etérea, em camadas. O mais próximo disso é a holografia, mas uma holografia que ainda vai ser inventada”, afirmou ele.

     Foto: Sam Abbott/Unsplash
    A Sphere, em Las Vegas, foi inaugurada em 29 de setembro de 2023. Os primeiros vídeos viralizaram nas redes sociais e deixaram muitos internautas impressionados.

     Foto: Reprodução/Sphere
    Para sua estrutura, foram utilizadas 3 mil toneladas de aço no telhado da cúpula e uma estrutura interna de 730 toneladas para suportar as telas de LED e o sistema de áudio.

     Foto: Wikimedia Commons/Y2kcrazyjoker4
    Tem 112 metros de altura e 157 metros de largura em seu ponto mais amplo. É considerada a maior estrutura esférica do mundo.

     Foto: Reprodução/Instagram
    O exterior da Sphere é coberto por uma gigantesca tela de LED de alta resolução, que se estende por mais de 54 mil metros quadrados, transformando a estrutura em um espetáculo visual por si só.

     Foto: Flickr - Harold Litwiler
    Por dentro, a experiência é ainda mais impactante. A tela de LED de 15 mil metros quadrados é considerada a maior e mais alta do mundo.

    Foto: Wikimedia Commons/ lightpants
    A tela proporciona um ambiente visual imersivo que transporta a audiência para vários tipos de cenários.

     Foto: Wikimedia Commons/Phillip Lebowitz
    A capacidade da Sphere é de 18 mil pessoas sentadas, com espaço para até 20 mil se forem consideradas as que ficam em pé.

    Foto: Wikimedia Commons/Paul White
    Todos os assentos têm acesso à internet de alta velocidade, e 10 mil assentos incorporam tecnologia háptica, o que significa que eles podem vibrar e simular movimentos, aumentando a sensação de imersão.

    Foto: Reprodução/Sphere Entertainment
overflay