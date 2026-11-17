Tarcísio de Freitas tem o "direito de precedência" na direita. Até pela posição de poder que ocupa no comando do estado de maior PIB do país Luis Robayo/AFP

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A corrida de 2030 está em curso, impulsionada também pela disputa no campo da direita entre bolsonaristas e satélites. Originários do Centrão se percebem diante do melhor momento para se distanciar do bolsonarismo radical. Após a derrota do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para o presidente Lula (PT) no segundo turno, seguida da fuga para os Estados Unidos, Tarcísio reconheceu o resultado das urnas e admitiu, em mais de uma entrevista, a possibilidade de disputar a Presidência no próximo pleito. A reação do núcleo duro da família Bolsonaro foi tão intensa que o governador de São Paulo deu um passo atrás, reconhecendo o direito de Flávio Bolsonaro concorrer, depois que o senador, dos Estados Unidos, anunciou a intenção de disputar a Presidência da República novamente.



É, contudo, intenso o desgaste político de Flávio Bolsonaro. Depois de deixar o Brasil às escondidas, respaldado em rota com aliados internacionais que, afirma, “levará ao túmulo”, Flávio Bolsonaro reitera em todas as entrevistas a toada da extrema direita global diante de derrotas eleitorais: levanta suspeitas de fraudes. Enquanto engata a marcha em enredo sem conseguir digerir um resultado que imaginou em seu favor por líquido e certo, Flávio reforça o DNA de péssimo perdedor.



Tarcísio faz o contraponto e joga com o tempo. Mais recentemente prega a “oposição responsável” do campo que chama de “centro-direita” , citando o resultado do PL no Congresso e a eleição de governadores de oposição. Tenta se distanciar de delírios com um discurso que se pretende ponderado, de uma direita conservadora afinada com o mercado, e, em princípio, sem comportamento que sugira ruptura institucional.



Tarcísio tem o “direito de precedência” neste campo. Até pela posição de poder que ocupa no comando do estado de maior PIB do país, é o preferido do mercado, do setor produtivo, dos pastores políticos e do Centrão. Mas Tarcísio não está sozinho. Em silêncio para não despertar o ódio dos enteados e do próprio marido, também floresce a liderança da senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF).



De ex-primeira-dama em posição acessória subordinada ao “mito”, agora conquistou o próprio mandato. Michelle foi atacada nas redes sociais por ter embarcado em viagem de descanso para Israel, quando, durante a campanha presidencial evitava atos com Flávio Bolsonaro alegando ter de cuidar de Jair Bolsonaro. Michelle, em princípio, foi o nome preferido da direita não bolsonarista para compor uma chapa com Tarcísio de Freitas.



Mas esse projeto foi abortado por Jair Bolsonaro, que quis, com o filho, manter o controle da direita em rédea curta. Michelle pouco apareceu com o enteado ao longo da campanha. Em 25 de outubro, durante a apuração dos resultados, foi a ausência comentada no grupo formado por Flávio e aliados, que se preparavam para celebrar a eleição presidencial, em festa já contratada.



No campo bolsonarista, há outros nomes. Em Minas, Nikolas Ferreira (PL), deputado federal reeleito com votação recorde, projeta para si nada menos do que o Planalto. Aos 30 anos, faz as contas: mais cinco e estará em condições de concorrer. Se a pauta de comportamento que o projeta para a Câmara dos Deputados estará em alta até lá para cargo executivo, não se sabe. Pelo mundo, esse discurso não tem dado bons resultados, desde 2025, quando o democrata Zohran Mamdani venceu a eleição para a Prefeitura de Nova York adotando estratégias de comunicação com narrativas clássicas associadas ao bolso do eleitor. Nestas eleições de midterms, democratas foram na mesma linha: tomaram o controle das duas Casas legislativas, algo que foi visto pela última vez apenas há 20 anos.



Também no Congresso Nacional 2030 segue em alta, em meio ao embate entre Davi Alcolumbre (União-AP), Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS) pela presidência do Senado. Numa tentativa de conter a extrema direita que se arrasta pela votação recorde de parlamentares como Nikolas Ferreira, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) tentou cravar uma reforma política em que o sistema proporcional de lista aberta seria substituído por um modelo distrital misto.



A ideia fez água: os conflitos que se anunciavam na definição territorial de tais distritos equivalem ao anúncio de uma guerra de todos contra todos no Congresso. Enquanto Motta busca uma nova fórmula para impedir que influenciadores arrastem bancadas de radicais, o debate do fim da reeleição volta à pauta. E tem aderência no campo da direita: são muitos os herdeiros do bolsonarismo na fila.

O fim da reeleição já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado em maio do ano passado e, se aprovado, valeria a partir de 2028, na eleição de prefeitos, e de 2030 para presidente e governadores. Entretanto, a proposta de emenda à Constituição não foi votada em plenário. Em março deste ano, numa tentativa de sinalizar ao campo da direita bolsonarista e lideranças satélites – em particular a Tarcísio de Freitas – Flávio Bolsonaro propôs o veto à reeleição apenas para presidente. A proposta foi vista com desconfiança, porque a família é grande.



O debate que realmente importa sobre eventuais limitações para se concorrer ao Palácio do Planalto sequer é mencionado: o impedimento de que uma liderança após o exercício de um ou dois mandatos, retorne indefinidamente ao poder. Assim é nos Estados Unidos, México e Coreia do Sul. Ainda melhor seria se tal limitação se estendesse de prefeitos a governadores e presidentes. Seria oportunidade para oxigenar a política brasileira, ainda que os mais pessimistas, assim como um dia acreditou Ulysses Guimarães, apostem que os próximos conseguirão ser sempre piores do que aqueles que os antecederam.

CasaCor

Assim como São Paulo e Rio de Janeiro, Belo Horizonte entra no circuito para a recuperação de prédios históricos. O ex-presidente da Câmara Municipal Gabriel Azevedo (MDB) foi o responsável pela articulação entre a GROOVE Evolução Urbana, joint venture formada pelo Grupo Mauá e pela BBM Construções, e a CASACOR, para a realização da edição 2027 no histórico Edifício Credireal, situado à Rua Espírito Santo com Tupinambás, coração de Belo Horizonte. Marco da arquitetura, o projeto do escritório Alfredo Carneiro Santiago & Cia. é de 1948 e tem elementos ornamentais Art Déco dispostos no monumental lobby de entrada. Consultado pelos investidores sobre caminhos para a reconfiguração do espaço, Gabriel Azevedo viu grande potencial no imóvel para abrigar a CASACOR pela primeira vez no Centro de Belo Horizonte. O lançamento do projeto será nesta terça-feira, 17.

Revitalização

Para além da carreira política, Gabriel Azevedo é presidente do Instituto Cidades Sustentabilidade do Centro Universitário Dom Helder Câmara, professor de Planejamento Urbano da UNI-BH e mestre em Cidades pela London School of Economics. Defensor da valorização do Centro e da ampliação de sua ocupação residencial, Gabriel Azevedo aponta para conciliar preservação arquitetônica com novos usos. “Haverá neste projeto espaço para conectar as faculdades de Arquitetura e Urbanismo de Belo Horizonte e da Região Metropolitana para pensar soluções para a revitalização da região central, para os problemas de mobilidade e habitação.”

Lobby das...

Cinco frentes parlamentares ligadas à defesa do livre mercado, do empreendedorismo e da inovação manifestaram oposição ao Projeto de Lei 4.675/2025, que amplia as atribuições do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para regular a concorrência entre as big techs. Em manifesto conjunto, os grupos afirmam haver risco de aumento de custos e prejuízos aos pequenos negócios que dependem das plataformas digitais. O documento foi assinado pelas frentes parlamentares pelo Livre Mercado, pela Mulher Empreendedora, de Dados Abertos e Governo Digital, das Startups e do Empreendedorismo Inovador e do Ambiente de Negócios. Ao todo, elas somam 396 deputados e 44 senadores.

...big techs

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A manifestação ocorre às vésperas da votação da proposta, inicialmente prevista para esta terça-feira, 17. O projeto, apresentado pelo governo federal, tramita em regime de urgência na Câmara. O relator, deputado Aliel Machado (PV-PR), negocia com as bancadas partidárias a aprovação do texto.

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