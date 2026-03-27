A fábrica de salsichas da política mineira

Um acordo entre as cúpulas nacionais do PL e do Podemos tentou levar ao PL mineiro o paulista Thiago Milhim – que adota o sobrenome de urna “Ganem” – e ao Podemos de Minas o fluminense Eduardo Cunha, para que concorram por Minas à Câmara dos Deputados. Ganem chegou a se filiar ao PL em 18 de março, com o apoio do presidente nacional Valdemar da Costa Neto. Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, poucos dias depois, teve o aval da presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, para se filiar à legenda em Minas.

No PL, o deputado federal Nikolas Ferreira reagiu negativamente à filiação. Agraciado em 2025 com a Medalha da Inconfidência pelo governo Romeu Zema, Thiago Milhim é do grupo político do deputado federal Bruno Ganem (Podemos-SP) e do vereador Lucas Ganem (Podemos), eleito em Belo Horizonte e cassado em primeira instância por fraude em domicílio eleitoral. Thiago Ganem foi secretário de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte, sob a gestão de André Fufuca (PP). Deixou o cargo em 2023, após a polêmica liberação de R$ 73 milhões em recursos para estádios em municípios que são redutos do Podemos, legenda em que a “família” se abriga.

No Podemos, quem rechaçou a filiação de Eduardo Cunha foi a deputada federal Nely Aquino, presidente estadual da legenda e integrante da Família “Aro”, comandada por Marcelo Aro (PP), secretário de estado de Governo e pré-candidato ao Senado Federal. Ao reclamar com Renata Abreu, foi selado o acordo: Eduardo Cunha não se filiaria, e, em troca, Thiago Ganem seria levado do PL ao Podemos, para concorrer pela legenda à Câmara dos Deputados.

Eduardo Cunha sobrou no acerto. Valdemar da Costa Neto tentou mais uma vez, ajudar o amigo sem aparecer. Não deu certo. Cunha foi vetado no PL, tentou sem sucesso outras legendas menores e agora, foi barrado no Podemos. Eduardo Cunha ainda está filiado ao Republicanos de São Paulo, por onde concorreu sem sucesso na última eleição à Câmara dos Deputados. Seu nome tem forte resistência do senador Cleitinho (Republicanos), candidato do partido ao governo de Minas.

Agora com filiação acertada no Podemos, sob o manto da “causa animal” e de estratégias de cooptação de eleitores pelas redes digitais, Thiago Ganem poderá colocar em risco a reeleição de Nely Aquino. Assim aconteceu na eleição à Câmara Municipal de Belo Horizonte, em 2024, quando Lucas Ganem, com a sua “causa animal”, se elegeu recém-chegado de São Paulo, deixando o vereador Rubão (Podemos), da Família Aro, na primeira suplência. É mais uma rodada de acertos e desacertos entre cúpulas para a formação das chapas proporcionais, nesta curta abertura da janela partidária, que se encerra em 3 de abril.

Tanta opacidade no processo de formação das chapas proporcionais para as eleições legislativas tende a remeter o mundo da política a uma dimensão muito distante da realidade dos eleitores. Votam e escolhem representantes para resolver os seus reais problemas de vida. Mas no meio do caminho, seus sonhos são retalhados por acordos de cúpula, por retóricas que exploram e manipulam a sua indignação difusa com “as coisas que aí estão”.

Um fluminense e um paulista, de olho numa vaga para a representação de Minas, na Câmara dos Deputados são os protagonistas da vez no palco para a paródia de Otto von Bismarck (1815-1898), primeiro-ministro da Prússia (1862-1890) e primeiro chanceler do Reich Alemão (1871-1890), a quem se atribui assertiva: “Os cidadãos não poderiam dormir tranquilos se soubessem como são feitas as salsichas e as leis.” Nem os brasileiros, se soubessem como as chapas proporcionais são costuradas.

PSB ou MDB?

O senador Rodrigo Pacheco (PSD) tem confidenciado aos seus interlocutores que será candidato ao governo de Minas e vai anunciar “em seu devido tempo”. Neste momento se inclina entre o PSB e o MDB para a filiação. O primeiro, neste momento, lhe oferece todas as facilidades. Já o MDB de Baleia Rossi, lançou candidatura de Gabriel Azevedo ao governo de Minas e integra a banda do partido que não quer formalizar coligação nacional da legenda para a reeleição de Lula (PT). Pacheco candidato ao governo de Minas pelo MDB reforçaria este movimento de líderes emedebistas da base lulista, do Norte e Nordeste.

Massas

O senador Carlos Viana (Podemos) e o governador Mateus Simões (PSD) jantaram em Brasília nessa quarta-feira, na Trattoria da Rosário, tradicional casa de massas italianas. Em outra mesa, também jantavam os deputados federais Luiz Fernando (PSD) e Paulo Abi-Ackel (PSDB). Mateus Simões esteve com ambos para o cumprimento à mineira.

Vice-liderança

A deputada estadual Carol Caram (Avante) é a nova vice-líder do governo Mateus Simões (PSD), na Assembleia Legislativa. Ela substitui a deputada estadual Lud Falcão (Podemos), que deixou o cargo após a posse de Simões, acusado por ela de tê-la ameaçado após um desentendimento com o prefeito de Patos e presidente da AMM, Luiz Eduardo Falcão (Republicanos), marido da parlamentar.

Greve

Professores da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) e da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) e suas entidades sindicais lançaram nesta quinta, na Assembleia, a campanha salarial da categoria. Em audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia não descartaram deflagrar greve em resposta à recusa do estado em cumprir acordo homologado pelo Poder Judiciário ainda em 2018.

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Reivindicações

Entre as principais reivindicações apresentadas pela categoria estão a reposição das perdas salariais acumuladas de 82,9%, a aprovação da autonomia universitária e a incorporação de gratificações ao vencimento básico. Essa última demanda pautou o anúncio mais contundente de Túlio César Dias Lopes, presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.