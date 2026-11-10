Descubra onde o colágeno pode ser estimulado

A dermatologista Joana Petito Magnavita, da Harmonize Gold, diz que não é só o rosto que pode se beneficiar do estímulo de colágeno. Joelhos com a pele enrugada, mãos com tendões mais aparentes e perda de firmeza na região íntima colocam os bioestimuladores de colágeno em uma conversa que vai além do rosto. Essas substâncias ajudam o organismo a produzir colágeno, com melhora gradual, mas o que podem oferecer depende da parte do corpo e da mudança que se deseja alcançar.

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A diferença começa pelo que provoca o incômodo. Pequenas dobras podem estar relacionadas à perda de firmeza, enquanto veias e tendões mais visíveis nas mãos podem acompanhar a diminuição do volume sob a pele. É essa distinção que orienta a escolha do tratamento, explica a Dra. Joana Petito Magnavita (CRM 5287826-0), ressaltando a importância de definir o objetivo: melhorar a pele ou recuperar volume.



Nos joelhos, a queixa costuma se concentrar na pele acima da articulação, que ganha um aspecto enrugado. Alguns bioestimuladores já foram estudados para melhorar a firmeza nessa área, embora as pesquisas ainda sejam poucas. A proposta não é eliminar as dobras que permitem movimentar as pernas.



Para as mãos existem produtos com ação de estímulo de colágeno também estudados para recuperar esse volume, mas manchas e outras mudanças na superfície exigem cuidados próprios. Segundo a especialista, a paciente pode dizer que quer rejuvenescer as mãos, mas estar incomodada com detalhes diferentes. Uma aplicação para recuperar volume não resolve automaticamente tudo o que aparece naquela região.



O chamado “colágeno íntimo”, por sua vez, pode se referir a cuidados com a flacidez e a perda de volume dos grandes lábios, na parte externa da região genital feminina. Já em uso há alguns anos e muito procurado. Chamado de harmonização Íntima, é um conjunto de procedimentos não cirúrgicos ou minimamente invasivos (realizados em consultório) voltados ao rejuvenescimento, melhora da flacidez, hidratação e contorno da região. É feita com uso de bioestimuladores de colágeno (injetáveis), lasers (para estímulo de colágeno e clareamento) e rádiofrequência ou ultrassom microfocado. Esse tratamento dura de um a dois anos.



Segundo a Dra. Joana, existem pesquisas com aplicações nessa área, mas ainda há poucos dados. Melhorar a aparência externa não significa tratar ressecamento vaginal, dor ou dificuldades sexuais.



É bom lembrar que existe a cirurgia plástica íntima, que é definitiva e corrige excesso de tecido, assimetrias acentuadas ou hipertrofia (crescimento excessivo) de estruturas como os pequenos lábios (ninfoplastia), flacidez ou perda de volume nos grandes lábios, e acúmulo de gordura no monte de Vênus.



Braços, barriga, coxas, glúteos, pescoço e colo também aparecem entre as áreas estudadas. Isso não significa que qualquer produto possa ser utilizado em todas elas. Algumas aplicações ainda não estão entre os usos autorizados do produto, o que precisa ser explicado à paciente, junto com os riscos e as alternativas.



Para Joana, reconhecer o limite do procedimento é tão importante quanto escolher a região. Melhorar a firmeza não significa retirar uma sobra de pele. Quando existe excesso, é preciso explicar que estimular colágeno pode não produzir a mudança esperada e conversar sobre outras possibilidades.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.