As mulheres precisam dormir mais do que os homens?

Dormir é uma necessidade básica para o funcionamento do organismo, para a saúde e para o equilíbrio físico e emocional. Embora todo mundo precise de uma quantidade adequada de sono para recuperar as energias e manter o bom desempenho das atividades diárias, algumas diferenças biológicas, hormonais e comportamentais fazem com que as mulheres sintam uma necessidade maior de descanso.

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Isso não significa que todas as mulheres precisem dormir mais do que todos os homens, mas existem fatores que ajudam a explicar por que muitas delas relatam maior cansaço, sonolência e dificuldade para acordar após uma noite de sono.



Segundo especialistas, o sono é um processo complexo. Durante o período de descanso, o cérebro organiza informações, consolida memórias, regula emoções e participa de processos relacionados à aprendizagem. Ao mesmo tempo, o corpo realiza atividades essenciais para a recuperação muscular, o equilíbrio hormonal, o fortalecimento do sistema imunológico e a manutenção do metabolismo.



Quando uma pessoa não dorme o suficiente, essas funções podem ser prejudicadas, provocando irritabilidade, dificuldade de concentração, alterações de humor e redução da disposição física.



Uma das explicações para as diferenças percebidas entre homens e mulheres está relacionada aos hormônios. O organismo feminino passa por diversas alterações hormonais ao longo da vida, desde a puberdade até a menopausa. Essas oscilações podem provocar dificuldades para adormecer, despertares durante a madrugada e sensação de descanso insuficiente pela manhã.



Além das questões hormonais, existem diferenças relacionadas à saúde e à ocorrência de determinados distúrbios do sono, como a insônia, por exemplo. Outra condição é a síndrome das pernas inquietas, uma necessidade desconfortável de movimentar as pernas, especialmente durante o repouso, ela pode dificultar o início do sono e provocar interrupções durante a noite.



A saúde emocional também exerce influência significativa. Ansiedade, depressão e estresse podem alterar o funcionamento do organismo e prejudicar os padrões de sono. A chamada carga mental é outro aspecto importante nessa discussão.



Além das tarefas que precisam ser executadas, muitas mulheres assumem a responsabilidade de organizar compromissos, planejar atividades familiares, acompanhar questões escolares e administrar diferentes demandas do cotidiano. Mesmo nos momentos de descanso, a mente pode continuar ocupada com preocupações e obrigações.



Mas será que as mulheres realmente precisam dormir mais do que os homens? A resposta não é tão simples. A recomendação geral é dormir, regularmente, pelo menos sete horas por noite, embora as necessidades individuais possam variar. Alguns estudos apontam diferenças discretas na duração média do sono entre os sexos, mas não existe uma regra universal que determine que todas as mulheres necessitam de mais horas de descanso.



Compreender as diferenças entre homens e mulheres quando o assunto é sono significa reconhecer que o descanso deve ser tratado como uma necessidade de saúde, e não como um luxo ou uma recompensa depois de todas as obrigações cumpridas.



O organismo apresenta necessidades individuais e respeitar os sinais de cansaço é fundamental para preservar a saúde. Dormir bem significa oferecer ao corpo e ao cérebro as condições necessárias para recuperar as energias, regular suas funções e enfrentar os desafios do dia seguinte com mais disposição, concentração e qualidade de vida.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.