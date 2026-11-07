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Mulheres baby boomers reinventam a vida afetiva na maturidade

O divórcio, que durante décadas carregou um forte estigma social, se tornou normal para quem já não encontrava satisfação ou companheirismo na vida conjugal

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07/11/2026 02:00

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Para mulheres dessa geração, namorar depois dos 60 deixou de significar a obrigação de dividir a mesma casa ou colocar o relacionamento acima de tudo - (crédito: Christophe ARCHAMBAULT / AFP)
Para mulheres dessa geração, namorar depois dos 60 deixou de significar a obrigação de dividir a mesma casa ou colocar o relacionamento acima de tudo crédito: Christophe ARCHAMBAULT / AFP


Durante muito tempo, a sociedade tratou o divórcio como um ponto final na história amorosa das mulheres, especialmente daquelas que já haviam passado dos 50 anos. Para muitas mulheres da geração baby boom, no entanto, o fim de um casamento representou não apenas uma ruptura, mas também o início de uma nova etapa.

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Décadas depois dos recordes de divórcio registrados nos anos 1990, elas continuam namorando, conhecendo pessoas e buscando relacionamentos que façam sentido para suas vidas. 

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Nascidas entre 1946 e 1964, as mulheres baby boomers atravessaram profundas transformações sociais. Muitas cresceram em famílias nas quais o casamento era apresentado como destino natural, a maternidade ocupava lugar central e a independência feminina ainda enfrentava resistências. Ao longo da vida, porém, testemunharam grandes mudanças, ampliaram sua participação no mercado de trabalho e passaram a reivindicar autonomia nas decisões pessoais.


O divórcio, que durante décadas carregou um forte estigma social, se tornou normal para quem já não encontrava satisfação ou companheirismo na vida conjugal. Para algumas, a separação veio após anos de conflitos. Para outras, foi consequência do distanciamento afetivo, de diferenças irreconciliáveis ou da percepção de que permanecer casada significava abrir mão de desejos e projetos individuais.


Trinta anos depois, a pergunta já não é apenas como essas mulheres reconstruíram a vida depois do fim do casamento. É também como elas se relacionam agora, quais expectativas levam para os novos romances e o que estão dispostas a aceitar – ou não – em nome do amor.


A resposta passa por uma mudança de perspectiva. Muitas mulheres maduras não procuram um parceiro para organizar a vida, garantir estabilidade financeira ou cumprir as convenções sociais. Depois de décadas conciliando casamento, filhos, trabalho e responsabilidades domésticas, algumas valorizam a liberdade conquistada e não querem abrir mão dela.


Isso não significa que tenham desistido do amor. Pelo contrário. O desejo de companhia, intimidade, carinho e cumplicidade continua presente. A diferença está na maneira como esses sentimentos são incorporados à rotina. Namorar deixou de significar a obrigação de dividir a mesma casa ou colocar o relacionamento acima de tudo.


A vida amorosa depois dos 60 anos enfrenta desafios específicos. Para mulheres que conquistaram estabilidade financeira e construíram uma vida própria, dividir o cotidiano pode exigir negociações que não existiam no início da vida adulta. E a liberdade de viver sozinha não elimina a necessidade humana de conexão.


Três décadas depois dos divórcios que marcaram a vida de tantas mulheres baby boomers, a transformação mais significativa talvez esteja na liberdade de escolher. O casamento deixou de ser, para muitas, uma obrigação a ser preservada a qualquer custo. O namoro, por sua vez, pode ser uma oportunidade de compartilhar a vida sem abandonar a identidade construída ao longo dos anos.

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Para as mulheres baby boomers que voltaram a namorar, o desafio não é simplesmente encontrar um novo amor. É encontrar uma relação que acompanhe a mulher que se tornaram. E, se os homens nem sempre correspondem às expectativas, a resposta não precisa ser o abandono definitivo da vida amorosa. Pode ser, simplesmente, a decisão de escolher melhor, negociar com clareza e reconhecer que, depois de tantas mudanças, o direito de definir como amar continua pertencendo a elas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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