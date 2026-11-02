Menopausa pode ser diagnosticada sem exame hormonal

Ondas de calor, alterações no sono e irregularidades menstruais estão entre os sinais da menopausa, mas nem sempre é necessário fazer exames hormonais para confirmá-la.

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Na maioria das mulheres com mais de 45 anos, o diagnóstico é clínico, baseado na idade, sintomas e histórico menstrual.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a menopausa natural ocorre geralmente entre 45 e 55 anos. O diagnóstico é definido após 12 meses consecutivos sem menstruação, desde que não haja outra causa para a interrupção.

O endocrinologista Pedro Sadd, especialista em patologia clínica e medicina laboratorial, diz que exames como FSH e estradiol podem gerar dúvidas quando realizados sem indicação. Durante a perimenopausa, transição que antecede a última menstruação, os níveis desses hormônios oscilam muito. Uma única dosagem hormonal não reflete necessariamente o estágio reprodutivo da mulher. O FSH e o estradiol variam bastante. Um resultado isolado pode levar a interpretações equivocadas.

Os exames devem ser indicados para mulheres com menos de 40 anos que apresentam interrupção ou irregularidade menstrual se há suspeita de insuficiência ovariana prematura, e àquelas de 40 a 45 anos com dúvidas sobre o diagnóstico. Também podem ser necessários após quimioterapia, radioterapia ou cirurgia para retirada dos ovários.

“É importante investigar precocemente os casos em que há suspeita de menopausa antecipada. Nessas situações, os exames laboratoriais ajudam a esclarecer o quadro e orientar a conduta médica”, afirma o especialista.

Outros testes auxiliam a investigação de sintomas semelhantes aos do climatério. O TSH, por exemplo, avalia a função da tireoide, enquanto o hemograma pode identificar anemia, especialmente em mulheres com sangramento uterino anormal. A indicação depende dos sintomas e do histórico clínico.

O uso de anticoncepcionais hormonais e de terapia hormonal exige atenção, pois esses tratamentos podem mascarar alterações menstruais e interferir nos resultados.

“A mulher não deve suspender medicamentos por conta própria para realizar exames. A necessidade de investigação e a escolha dos testes devem ser definidas pelo médico”, orienta Saddi.

A menopausa é uma transição natural que pode afetar o sono, o bem-estar emocional e a saúde sexual, além de estar associada a mudanças na saúde óssea e cardiovascular. Por isso, o acompanhamento médico é importante para avaliar sintomas, fatores de risco e medidas de prevenção.

“Mais importante do que fazer uma bateria de exames é entender as necessidades de cada mulher. A idade, os sintomas e o histórico menstrual devem orientar a decisão sobre quais testes são realmente necessários”, conclui o doutor Pedro Sadd.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.