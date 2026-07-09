Fim de semana inesquecível em Governador Valadares

Na terça-feira, falei da viagem que fiz com minhas amigas para Governador Valadares. Hoje, vou contar sobre as maravilhas que vi por lá. Chegamos às 14h, encantadas com o trem. De novo: quem falar com vocês que ele não é bom, ignorem, é uma delícia. Fizemos check-in, deixamos as malas e partimos para o primeiro passeio.

Pico da Ibituruna. Governador Valadares é conhecida como a capital mundial do voo livre. Suas condições climáticas e térmicas excepcionais somadas à altitude do pico (1.123m) são ideais para os voos, e lá no alto há toda a infraestrutura de rampas.

Apesar de o pico estar agarradinho na cidade, demora cerca de 40 minutos para subir de van. Quando chegamos ao topo, deparamos com várias pessoas voando de parapente. É lindo demais. E a vista?! É deslumbrante. Claro que aproveitamos para tirar centenas de fotos e esperamos o pôr do sol. Inesquecível. Tomamos água de coco, aproveitamos muito aquele momento e descemos.

De lá, fomos direto jantar no empório e restaurante Ribeiro Fiorentini. Esta família produz vários tipos de queijos, premiados na França. A adega de vinhos é excelente. Um dos tira-gostos é a tábua de queijos, assim pudemos degustar cinco tipos de seus produtos, que vêm com uma geleia de abacaxi de comer de joelhos, também produzida por eles. Delícia pura, ótimo atendimento e noite pra lá de agradável.

Sábado foi o dia do programa oficial da viagem: conhecer a fazenda do empresário Odilon Ferreira Matos Júnior, cliente da NB Projetos, de Juliana Boechat e Patrícia Nicácio. Fica praticamente dentro da cidade. Pensem em um lugar bonito, elegante e de bom gosto. Multiplica, aumenta mais um pouco e não conseguirá imaginar, porque é mais ainda.

Odilon foi morar na fazenda com a família quando tinha 7 anos, porque seu pai comprou a propriedade. Ali ele cresceu, só saiu quando se casou, aos 21 anos, e retornou depois que o pai faleceu precocemente. A mãe não quis continuar lá sem o marido.

Como Odilon disse, a fazenda está em reforma há mais de 30 anos. Tudo foi feito com a dupla Juliana e Patrícia. Construíram uma linda capela, aumentaram a casa. Construíram lavanderia, continuaram reformando e construindo.

Para onde se olha tem obra de arte, móvel de design, luminárias assinadas. Por sinal, a iluminação está de cair o queixo (by A. de Arte). E o principal: história. A mesa da casa da avó. A cadeira na qual ela costurava, o armário da bisavó. Se o móvel não estava inteiro, o que ainda existia foi complementado. Tudo impecável.

O paisagismo é um capítulo à parte. Odilon tem orgulho de dizer que é todo dele, sabe nome e origem de todas as plantas e árvores. Estudou, buscou referências no melhor – claro, Roberto Burle Marx. Podemos dizer que, em termos de jardim, é um mini-Inhotim.

Juliana e Patrícia sabem como ninguém usar bem as cores, e Odilon gostou da ideia. A casa é colorida, alegre, sem ser exagerada e nem cansativa.

O galpão que atende à piscina já foi paiol ou coisa parecida. Hoje, abriga ampla sala com cozinha gourmet, churrasqueira, banheiros e suítes para hóspedes. O legal é que aproveitaram vários espaços ao longo do jardim para áreas de conversação, sob as frondosas árvores.

O clima estava muito agradável, para desmentir quem disse que passaríamos muito calor. Governador Valadares está uma delícia. Eu e minha irmã conseguimos nos encontrar com os primos que moram na cidade. Não poderíamos perder esta oportunidade de matar a saudade.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.